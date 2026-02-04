Slušaj vest

Stručnjaci sa tržišta nekretnina ističu da su potencijalni kupci svesni da je za ovakve objekte neophodno renoviranje od sanacije krovova i fasada do zamene instalacija i uređenja enterijera. Ipak, mnogi su spremni na te troškove, jer u tome vide priliku da uz relativno mala početna sredstva obezbede sopstveni dom, vikendicu ili osnovu za seoski turizam.

Dodatni motiv za kupovinu predstavljaju mirniji način života, veće okućnice i mogućnost bavljenja poljoprivredom, dok se ulaganje u renoviranje posmatra kao dugoročna investicija u kvalitetniji i održiviji život van gradskih sredina.

Jeftina nekretnina

U Fejsbuk "Jeftine kuće" pojavio se oglas za prodaju kuće u selu Provo u opštini Vladimirci od 52 kvadrata sa placom i bunarom za samo 6.000 evra.

Kuća na prodaju u selu Provo u opštini Vladimirci Foto: Facebook Printscreen/Jeftine kuće