Srbin prodaje plac i kuću za bagatelu: 3 sobe, kupatilo i bunar za manje od 10.000 evra FOTO
Potražnja za jeftinim kućama u ruralnim sredinama širom Srbije poslednjih godina beleži primetan rast, naročito kada je reč o nekretninama čija cena ne prelazi 10.000 evra. Najveće interesovanje vlada za kuće u manjim selima, udaljenim od urbanih centara, koje nude osnovne uslove za život, ali zahtevaju dodatna ulaganja.
Stručnjaci sa tržišta nekretnina ističu da su potencijalni kupci svesni da je za ovakve objekte neophodno renoviranje od sanacije krovova i fasada do zamene instalacija i uređenja enterijera. Ipak, mnogi su spremni na te troškove, jer u tome vide priliku da uz relativno mala početna sredstva obezbede sopstveni dom, vikendicu ili osnovu za seoski turizam.
Dodatni motiv za kupovinu predstavljaju mirniji način života, veće okućnice i mogućnost bavljenja poljoprivredom, dok se ulaganje u renoviranje posmatra kao dugoročna investicija u kvalitetniji i održiviji život van gradskih sredina.
Jeftina nekretnina
U Fejsbuk "Jeftine kuće" pojavio se oglas za prodaju kuće u selu Provo u opštini Vladimirci od 52 kvadrata sa placom i bunarom za samo 6.000 evra.
- Kuća na prodaju 52 kvadrata, ima predsoblje, nedovršeno kupatilo i dve sobe na placu od 12 ari i bunar. Selo Provo opština Vladimirci tvrd put do kuće 15 metara od asfalta cena kuće 6.000 evra - navodi se u oglasu koji je izazvao interesovanja kod članova grupe i potencijalnih kupaca.