Prijava za upis dece u vrtiće je počela u jednom delu gradova i opština u Srbiji i može se podneti i elektronski preko portala eUprava, kroz uslugu eVrtić.

Da li je konkurs otvoren u vašoj opštini možete proveriti na portalu eUprava, u sekciji eVrtić. Ako se pojavi dugme "Podnesi zahtev“, prijava je aktivna.

Ako je konkurs otvoren u vašoj opštini, ceo postupak možete završiti jednim elektronskim formularom.

Gde se podnosi prijava?

Zvanično mesto za elektronsko podnošenje prijave deteta za upis u vrtić je na linku OVDE.

Tu proveravate i da li je konkurs aktivan i tu šaljete zahtev.

Kako se prijavljujete na sistem?

Da biste podneli prijavu, morate da potvrdite identitet.

Najlakši način je mobilna aplikacija ConsentID – digitalni potpis na telefonu.

Kako funkcioniše ConsentID:

- kliknete „Prijava mobilnom aplikacijom“ na portalu

- na telefonu stigne obaveštenje

- dodirnete „Odobri“

- prijava je potvrđena

- Bez lozinki, bez čitača kartica, bez komplikacija

Parametre za ConsentID dobijate u pošti ili MUP-u za nekoliko minuta, uz ličnu kartu.

Alternativa za potvrdu identiteta je:

- korisničko ime i lozinka

- ili kvalifikovani elektronski sertifikat (lična karta sa čipom)

Ali u praksi, roditelji najčešće koriste upravo mobilnu identifikaciju jer je najbrža.

Kako izgleda postupak prijave?

Proces traje 5–10 minuta:

- Ulogujete se na portal

- Izaberete opštinu i željene vrtiće

- Popunite osnovne podatke

- Pošaljete zahtev

- Potvrda stiže na mejl

- Da li su potrebni papiri?

U većini slučajeva – ne.

Sistem automatski pribavlja:

- izvod iz matične knjige rođenih

- prebivalište

- podatke o roditeljima

- radni status

Drugim rečima, nema kopiranja ni nošenja dokumenata.

Kada se prilaže dodatna dokumentacija?

Samo ako ostvarujete pravo na prioritet, na primer:

- samohrani roditelj

- porodica sa troje i više dece

- dete sa zdravstvenim smetnjama

- socijalni razlozi

Tada se potvrde dostavljaju elektronski ili prema uputstvu vrtića.

Zašto se stalno menja lista opština?

Konkursi ne počinju svuda istog dana. Svaka lokalna samouprava raspisuje rokove zasebno, uz koordinaciju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Zato je najpouzdanije da aktuelne rokove proveravate direktno na portalu eUprava.