Kružni tok je najveća muka početnicima, ali i mnogim drugima za volanom. Ovih dana na društvenim mrežama ponovo se povela debata o pravilu vožnje u kružnom toku.

Za mnoge vozače u Srbiji pravila vožnje u kružnom toku i dalje su misterija.

Portal "Polovni automobili" podsetio je čitaoce u jednom od svojih tekstova na pravila u kružnom toku. 

- Auto u unutrašnjoj traci kružnog toka nema prednost u odnosu na auto u spoljašnjoj traci kružnog toka. Konkretno - ne smete iz krajnje unutrašnje trake (uz ostrvo) da "isečete" sve ostale u drugim trakama kružnog toka da biste izašli tamo gde vam odgovara - navode.

Prednost u samom kružnom toku ima vozilo koje nastavlja kretanje trakom u kojoj se nalazi.

- Zato, ako se dva automobila voze "rame uz rame" u kružnom toku, pri čemu je jedan u traci bliže centru, a drugi u traci desno od njega, tada važe ista saobraćajna pravila kao da voze na pravom putu sa dve ili više traka - navodi ovaj portal.

Pravila

To znači da ukoliko vozač auta iz "unutrašnjeg kruga“ želi da se prestroji u traku desno od njega ili da izađe iz kružnog toka, on mora da uključi migavac, propusti vozila iz "spoljašnjeg kruga“, tj. iz trake desno od sebe i da se tek onda prestroji u tu traku ili krene ka isključenju iz kružnog toka.

Kad se daje migavac u kružnom toku

- Važe ista pravila kao da je u pitanju klasično prestrojavanje na putu sa dve ili tri trake. Vozila iz unutrašnjih traka nemaju prednost u odnosu na vozila u spoljašnjim trakama.

Vozila koja se već nalaze u kružnom toku imaju prednost u odnosu na vozila koja su van kružnog toka.

- Da, to je tačno - međutim, ovo "pravilo" je određeno saobraćajnim znakom! Na gotovo svim kružnim tokovima u našoj i u drugim zemljama, na ulazu u kružni tok nalazi se saobraćajni znak - obrnuti crveno-beli trougao - navodi portal "Polovni automobili".

grad.jpg

Ovaj znak bi trebalo da se nalazi ispred svakog kružnog toka.

- Ovaj znak nam kaže da vozila u kružnom toku imaju prednost. Nekad dolazi u kombinaciji sa drugim znakovima, kada prilazite kružnom toku i vidite ovaj znak, onda znate ko ima prednost. Tu može da bude i znak da nailazite na kružni tok, a ponekad se nađe i znak STOP - objašnjeno je.

Šta ako nema znaka na ulazu u kružni tok – kao u Grčkoj?

- Sada dolazimo i do problema - ako na ulazu u kružni tok nema saobraćajnih znakova, konkretno obrnutog trougla (koji kaže da oni iz kružnog toka imaju prednost) – to znači da vozači koji ulaze u kružni tok imaju prednost, tj. prvenstvo prolaza. Zato kada su u pitanju kružni tokovi, uvek obratite pažnju na saobraćajne znakove, naročito kada ste van Srbije, a posebno kada ste u Grčkoj - navodi se i dodaje:

- Zašto je Grčka "problem“? Zato što je Grčka na nekim stranim internet sajtovima postala "zloglasna" po ovom pitanju. Međutim, često se prenose i netačne informacije. Da razjasnimo - u Grčkoj nema drugačijih pravila kada su u pitanju kružni tokovi. Važe ista pravila kao u ostatku Evrope.

Prilikom nailaska na kružni tok u Grčkoj treba obavezno obratiti pažnju na saobraćajne znakove ispred kružnog toka i ponašati se u skladu s njima.

- Ali, iz nekog razloga navodno u Grčkoj ima više kružnih tokova koji nisu regulisani saobraćajnim znakovima, pa na njima važi pravilo desne strane, odnosno prednost ima onaj ko ulazi u kružni tok. Neki stranci koji žive u Grčkoj tvrde da na njih može relativno često da se naiđe, mada je uglavnom slučaj o manjim kružnim tokovima van naselja, pri čemu i kružni tok i prilazni putevi imaju po jednu traku. Drugi potvrđuju da postoje takvi kružni tokovi, ali da je njihov broj zanemarljiv - navodi se.

Postoje i neki internet sajtovi sa pogrešnim informacijama za turiste u vezi kružnih tokova u Grčkoj. Neki čak tvrde da u čitavoj Grčkoj na svim kružnim tokovima važe „obrnuta“ ili „suprotna“ pravila.

Isplanirajte na vreme gde izlazite iz kružnog toka

- Pre ulaska u kružni tok trebalo bi da znate gde ćete da izađete. Nije zabranjeno da napravite i nekoliko krugova u kružnom toku, nevažno u kojoj traci, pre nego što uspete da se prestrojite u drugu traku ili izađete iz kružnog toka. U teoriji, sve je relativno jasno i jednostavno. Međutim, u praksi je zbog saobraćajne gužve često veoma teško primeniti pravila, kao što i sami vozači znaju, pa ih nažalost uglavnom ni ne prate - dodaju.

