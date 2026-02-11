Slušaj vest

Cene šetanja pasa koje je objavila jedna Beograđanka zaprepastile su korisnike društvenih mreža i pokrenule žustru raspravu.

Na društvenim mrežama pojavila se objava jedne devojke Milice koja nudi usluge šetanja pasa, uz jasno istaknute cene.

Cena šetnje u trajanju od 30 minuta iznosi 700 dinara, sat vremena 1.200 dinara, dok dva sata koštaju 2.000 dinara.

Kako se navodi u objavi, usluga se odnosi isključivo na šetanje jednog, socijalizovanog psa.

Korisnici društvenih mreža burno su reagovali na ovu objavu. Najpre su osudili devojku zbog visokih cena ove usluge, a potom i vlasnike koji pse kupuju da bi ih neko drugi šetao.

- Žene u prodavnici rade ceo dan 8 sati za 2.000 din, polome leđa i izgube živce, a ti bi za dva sata šetnje da dobiješ 2.000 dinara - navodi se u jednom komentaru.

Korisnici su zaključili da je satnica za šetanje pasa veća od satnice za šišanje pasa, ali da je satnica skuplja i od one koju naplaćuju pojedine dadilje i spremačice.

- 30 minuta 700 dinara, a meni što čuvam dete 24 sata 700 dinara. Iskreno razmišljam bolje da čuvam psa nego dete - navela je jedna korisnica.