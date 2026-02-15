Slušaj vest

Da li će videti svoju senku i najaviti produžetak zime ili dolazak toplijih dana?

Prema narodnom verovanju na Sretenje, kada se susreću zima i proleće, medved treba da prognozira da li je zimi kraj ili nije. Medeni je međutim ovih dana često napolju, pa baš i nije pouzdan meteorolog.

„S obzirom da naš medved Medeni nema pravi zimski san, pošto se on hrani svakodnevno, tako da tokom jeseni nije imao potrebu za skladištenje masnoće i pripremom za zimski san, ne možemo reći da je on baš tačan meteorolog”, kaže za RTV Jelena Toljagić iz Zoološkog vrta Palić.

Ove godine, kaže sagovornica, primetili su određene promene u njegovom ponašanju.

„Ono što smo mi primetili po njegovom ponašanju, jeste da je u zadnjih par nedelja počeo da koristi svoj spoljašni brlog, što do sada nekako to baš nije bilo uobičajeno za njegovo ponašanje. Tako da on danas jeste napolju, jeste jutro, izašao je, prošetao se, ali zaista ne možemo da verujemo dali će zimi biti kraj ili ne”, rekla je ona.

Razlika između života u zoološkom vrtu i u prirodi su, ističe sagovornica.

„Veliki broj životinja u zološkom vrtu je i rođen unutar zološkog vrta, tako da ta neka instiktivna ponašanja ili ta neka pirodna ponašanja oni ne mogu da pokažu. S obzirom da, kao što sam rekla iza našeg medu, da se on redovno hrani, da svaki dan dobija svoje obroke, kao i sve ostale životinje, prosto njegov metabolizam i njegove te navike se menjaju. Svakako da kada je zima, medved će ipak malo više spavati i odmarati, ali to nije onaj pravi zimski san”, dodala je Toljagić.

Medenog će posetioci moći da vide i narednih dana, pre svega oko 10 časova kada se hrani sa nekim poslasticama, najčešće jabukama.

Šta je "rekla" beogradska medvedica Dunja

"U zoo vrtu imamo tri medvedice, dve su mirnije i povučenije, a jedna je veoma aktivna. Medvedica Dunja je izašla iz jazbine, i prema tom verovanju, možemo reći da nam se proleće približava. Iako je danas kišno i oblačno, nadamo se da nas u martu neće iznenaditi loše vreme", izjavio je Kristijan Ovari, biolog iz Beogradskog zoo vrta.

On je govorio o narodnom verovanju o medvedima i objasnio je zašto se baš ta životinja vezuje za vesnik proleća.

"U slovenskoj mitologiji je medved prikazan kao važna figura, dok se u drugim tradicijama pominju i druge životinje. Veruje se da je i mrmot jedan od predstavnika za početak proleća, ali on ima 40 odsto šanse da pogodi da li stiže proleće", istakao je Ovari.

Ovakva verovanja deo su bogate narodne tradicije i prenose se s generacije na generaciju.