Advokat Ivan Simić izazvao je buru izjavom da silovanje u braku ne postoji, dok su književnica i feministkinja Minja Marđonović i voditeljka Marijana Tabaković reagovale zapanjeno.

Ova žučna rasprava vođena je u emisiji na UNA televiziji gde je tema pokrenuta povodom odluke Francuske da ukine pojam "bračne dužnosti" kao obavezne. Marđonović je naglasila da u Srbijisilovanje u braku postoji kao krivično delo i da brak podrazumeva uzajamnost, a ne prisilu.

"To ne postoji"

Debata je bila burna, a snimak događaja je postao viralan na društvenim mrežama.

- Silovanje u braku, o čemu pričamo? To ne postoji! - naveo je Simić.

Voditeljka je šokirano upitala:

- Nemojte tako, kako ne postoji? To je sada paušalna konstatacija od vas kao slučnjaka.

Ovo je isečak iz emisije koji je objavljen na Tiktoku, a koji je šokirao brojne korisnice ove mreže. Mnoge žene su osudile ovu izjavu advokata.

- Onog trenutka kada ja ne želim, neću, ne mogu. Ne moram - rekla je književnica.

Potom je usledio još jedan šok za dame u studiju.

- U bračnom odnosu, kada žena je primorana na seksualne odnose, a ona to ne želi. Znamo... - rekla je voditeljka, a potom je advokat prekinuo pitanjem:

"Što se ne razvede?"

- Pa čekajte, nemojte tako da banalizujete svaki slučaj - uzvratila je ona.

"U ovoj zemlji, gospodine, 15 žena godišnje pogine upravo u intimno-partnerskom odnosu, upravo u toj zajednici života", navela je Marđonovićeva.

Advokat Simić je izjavio da "doživljava pasivnu agresiju".

Marđonovićeva je to negirala.

Žustra rasprava

- Stvarno ne znam šta se očekivali, o čemu sada da diskutujemo? - upitao je Simić.

Voditeljka se zahvalila i zamolila Simića da ubuduće ukoliko mu se tema ne dopada, odbije gostovanje.

Žustra rasprava u studiju Foto: screenshot TT/unatelevizija

Na portalu UNA televizije objavljen je tekst koji prenosimo u celosti:

Donji dom francuskog parlamenta doneo je zakon da se iz sudske prakse izbriše pojam "bračne dužnosti" koji se odnosi na intimne odnose među supružnicima. Time je pokrenuto i pitanje savremenog društva: da li brak podrazumeva obavezu da se održavaju seksualni odnosi.

Povod je bila presuda Evropskog suda za ljudska prava u korist žene koja je kažnjena jer je "uskraćivala intimne odnose" mužu dok je bila u braku.

Ova tema je izazvala oprečne komentare javnosti, a advokat Simić za UNU kaže da se "ovim vrše eksperimenti pravnog sistema Evrope“.

- Prvo sudska praksa nije zakon, zna se šta je sudska praksa. Kod nas sudska praksa nije izvor prava, u Francuskoj možda jeste. A taj Evropski sud za ljudska prava takođe pokazuje svoju, neću reći, neozbiljnost, ali ne bih bio daleko od istine i da tako kažem. Kada god treba da donesu nešto što je odgovorna stvar, ne reaguje - rekao je Simić.

Ivan Simić, advokat Foto: Kurir Televizija

On je istakao i da ne veruje francuskim poslanicima i odlukama koje oni donose.

- Ova namera nije čak ni populistička, Francuska ovim ide u pravcu dekadencije i nazadovanja. Napustili su evropske vrednosti. Francuska jeste možda jedna od zemalja koja sprovodi taj liberalni neokolonijalizam, nameće mere koje su anticivilizacijske. Ovo je po mom mišljenju jedna trivijalna stvar. Niko na nešto ne može da vas primora, ako nećete da budete u braku, razvedete se -smatra Simić i dodaje:

- Treba da temama pristupamo stručno i odgovorno. Za vreme Napoleona, Žozefina je imala dominantan uticaj na njega, demantujem da žene za vreme Napoleonova nisu imale prava. Ona je bila vladar u senci. Ako žena ne želi da ima seksualne odnose sa svojim mužem, ona treba da se razvede. Brak je zajednica života, ko ne zna šta je zajednica života, ne može da mu se nacrta. Niko nikoga ne može i ne treba da tera ni na šta.

Marđonović kaže da je moderna država nastala u Francuskoj pod Napoleonom, ali da se u građanskim zakonima žene nisu pojavljivale.

- Istorija je učiteljica života. Koju godinu nakon Deklaracije o ljudskim pravima čoveka i građanina pojavljuje se jedna genijalna žena koja se zove Olimpija de Guž koja je bila giljotirana baš zbog toga je predložila deklaraciju o pravima žene i građanke - rekla je ona.

"U ovom svetu žene se siluju, ubijaju, zlostavljaju"

Istakla je da u srpskom građanskom zakoniku, koji je važio skoro do Drugog svetskog rata, žena nije postojala i dodala je da brak nije privatnim aranžman, već javna, pravna institucija.

- Žena u tom srpskom građanskom zakoniku ne postoji, ona je dug telu, ona pripada mužu. Ova odluka je vrlo važna i ne može da bude trivijalna, kada se govori o životu žena i ženskom telu. U ovom svetu žene se siluju, ubijaju, zlostavljaju. Jeste žalosno da je 2026. godina ta koja je iz jednog građanskog zakona izbacila bračnu obavezu i dužnost, ali to je važno. Od 2002. u našem Krivičnom zakoniku je prepoznato silovanje u braku, koje podrazumeva da kada žena ne želi i ne može, ne mora da ispunjava takve bračne dužnosti- podsetila je Marđenović i dodala:

- Brak podrazumeva uzajamnost, da u istom trenutku želimo iste stvari. Ukoliko žena ne želi, a muškarac želi, tu se postavlja pitanje dalje šta bi bilo silovanje u braku, šta bi bilo nasilno. Kada ja ne želim to, a moj partner očekuje, kada se podrazumeva da je to moja bračna dužnost, te ovo brisanje je dobro, treba razmišljati u tom pravcu. U Srbiji godišnje 15 žena pogine u intimno-partnerskom odnosu, upravo u tom braku i domu gde bi trebalo da bude najsigurnija.

Kurir/ UNA TV