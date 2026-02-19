Slušaj vest

Grčka razmatra novi zakon koji bi mogao uticati na kupovinu nekretnina stranaca, uključujući građane Srbije.

Šta to znači za građane Srbije, objasnila je administratorka Fejsbuk grupe "Grčka – Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info", čiju objavu prenosimo u celosti:

U Grčkoj je u toku razmatranje predloga zakona u Parlamentu, koji se odnosi na kupovinu nekretnina od strane stranaca, posebno državljana zemalja koje nisu članice EU.

Šta se menja?

Predlog zakona ima za cilj da pooštri kontrolu kupovine nekretnina u pograničnim i strateškim oblastima, kao što su region Evros i Zapadna Trakija.

Planirane mere uključuju:

Zatvaranje pravnih “rupa” koje omogućavaju kupovinu preko firmi registrovanih u EU.

Obavezno otkrivanje stvarnih vlasnika (beneficial owners) kada se kupovina vrši preko kompanije.

Mogućnost da se za kupovinu u određenim zonama traži posebna dozvola državnih organa (npr. Ministarstva odbrane).

Šta to znači za Srbe i Makedonce?

Državljani Srbije i Severne Makedonije se smatraju ne-EU kupcima.

U većem delu Grčke (Halkidiki, Solun, Atina, većina ostrva itd.) – nema zabrane i kupovina je dozvoljena pod istim uslovima kao i do sada.

U pograničnim i strateškim oblastima – već postoje ograničenja za ne-EU državljane, a novim zakonom se predviđa dodatno pooštravanje i stroža kontrola.

To znači da:

- može biti potrebna posebna dozvola,

- procedura može trajati duže,

- u određenim slučajevima kupovina može biti odbijena iz bezbednosnih razloga.

Predlog zakona ne znači opštu zabranu kupovine nekretnina za Srbe i Makedonce, već pojačanu kontrolu u specifičnim, osetljivim regionima.

Kao i do sada, pre kupovine je obavezno proveriti da li se nekretnina nalazi u “ograničenoj zoni” i angažovati lokalnog advokata koji prati aktuelne izmene zakona.