Kupovina stanova u Grčkoj biće mnogo teža: Grci menjaju pravila - evo šta to znači za građane Srbije koji bi da pazare nekretninu
Grčka razmatra novi zakon koji bi mogao uticati na kupovinu nekretnina stranaca, uključujući građane Srbije.
Šta to znači za građane Srbije, objasnila je administratorka Fejsbuk grupe "Grčka – Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info", čiju objavu prenosimo u celosti:
U Grčkoj je u toku razmatranje predloga zakona u Parlamentu, koji se odnosi na kupovinu nekretnina od strane stranaca, posebno državljana zemalja koje nisu članice EU.
Šta se menja?
Predlog zakona ima za cilj da pooštri kontrolu kupovine nekretnina u pograničnim i strateškim oblastima, kao što su region Evros i Zapadna Trakija.
Planirane mere uključuju:
Zatvaranje pravnih “rupa” koje omogućavaju kupovinu preko firmi registrovanih u EU.
Obavezno otkrivanje stvarnih vlasnika (beneficial owners) kada se kupovina vrši preko kompanije.
Mogućnost da se za kupovinu u određenim zonama traži posebna dozvola državnih organa (npr. Ministarstva odbrane).
Šta to znači za Srbe i Makedonce?
Državljani Srbije i Severne Makedonije se smatraju ne-EU kupcima.
U većem delu Grčke (Halkidiki, Solun, Atina, većina ostrva itd.) – nema zabrane i kupovina je dozvoljena pod istim uslovima kao i do sada.
U pograničnim i strateškim oblastima – već postoje ograničenja za ne-EU državljane, a novim zakonom se predviđa dodatno pooštravanje i stroža kontrola.
To znači da:
- može biti potrebna posebna dozvola,
- procedura može trajati duže,
- u određenim slučajevima kupovina može biti odbijena iz bezbednosnih razloga.
Predlog zakona ne znači opštu zabranu kupovine nekretnina za Srbe i Makedonce, već pojačanu kontrolu u specifičnim, osetljivim regionima.
Kao i do sada, pre kupovine je obavezno proveriti da li se nekretnina nalazi u “ograničenoj zoni” i angažovati lokalnog advokata koji prati aktuelne izmene zakona.