Uskršnji post, poznat i kao Veliki ili Časni post, počinje u ponedeljak, 23. februara 2026., i smatra se najstrožim i najdužim postom u pravoslavnom hrišćanstvu.

Traje ukupno 48 dana i predstavlja pripremu vernika za proslavu Vaskrsa. Cilj posta nije samo uzdržavanje od hrane, već pre svega duhovno pročišćenje kroz molitvu, pokajanje i činjenje dobrih dela.

Donosimo vam detaljan vodič za Vaskršnji post, pravila ishrane za svaku nedelju, raspored bogosluženja i duhovne pouke kako biste post ispoštovali na pravi način.

Osnovna pravila ishrane: Voda, ulje i riba

Uskršnji post specifičan je po svojoj strogosti, a osnovno pravilo nalaže potpuno uzdržavanje od namirnica životinjskog porekla (meso, mleko, sir, jaja). Međutim, postoje i specifična pravila za dane u nedelji:

Post na vodi: Većina radnih dana (od ponedeljka do petka) posti se na vodi, što znači da se hrana priprema bez upotrebe ulja.

Post na ulju: Dozvoljen je subotom i nedeljom, kada se hrana može spremati na ulju, i dozvoljeno je vino. Kako ove godine pojedini praznici "padaju" ponedeljkom, dozvoljeno je razrešenje na ulje i vino, što ćete pronaći u pravilima posta za svaku sedmicu pojedinačno.

Riba: Dozvoljena je samo dva puta tokom celog posta – na praznike Blagovesti (7. april) i Cveti (5. april). Ovo je pravilo koje vernici poštuju za svaki Uskršnji post.

Uskršnji post po nedeljama

Svaka od sedam nedelja posta ima svoje ime i specifična duhovna i pravila ishrane.

1. Čista nedelja (Todorova nedelja)

Ovo je period najstrožeg posta.

Trimirje: Prva tri dana (ponedeljak, utorak i sreda) po strogom monaškom pravilu podrazumevaju potpuno uzdržavanje od hrane i pića. Za vernike koji to ne mogu da izdrže, preporučuje se suhojedenje ili strogi post na vodi.

Četvrtak: Posti se na ulju.

Petak: Posti se na vodi.

Vikend: Subota (Todorova subota) i nedelja su razrešeni na ulje.

2. Pačista nedelja

Druga sedmica posta posvećena je Svetom Grigoriju Palami.

Ponedeljak: Posti se na ulju.

Od utorka do petka: Posti se na vodi.

Vikend: Dozvoljeno je ulje.

3. Krstopoklona nedelja

U ovoj nedelji vernici se poklanjaju Časnom krstu koji se iznosi na sredinu hrama radi ukrepljenja onih koji poste.

Ponedeljak: Posti se na ulju.

Od utorka do petka: Strogi post na vodi.

Vikend: Subota i nedelja su na ulju.

4. Sredoposna nedelja

Nalazi se na sredini posta. Vernici se podstiču da se posvete radu i ne izgovaraju ružne reči.

Od ponedeljka do petka: Post na vodi.

Vikend: Dozvoljeno ulje.

5. Gluv(n)a nedelja

Vreme pokajanja i tišine. Crkva u ovoj nedelji zabranjuje veselja, pesmu i zabave.

Od ponedeljka do petka: Post na vodi.

Vikend: Dozvoljeno je ulje.

6. Cvetna nedelja

Ime je dobila po prazniku Cveti.

Od ponedeljka do petka: Post na vodi.

Lazareva subota (Vrbica): Dozvoljeno je ulje (i po nekim običajima ikra).

Cveti (Nedelja): Ovo je jedan od retkih dana kada je dozvoljena riba.

7. Stradalna (Strasna) nedelja

Poslednja sedmica pred Uskrs, posvećena stradanju Hristovom.

Ponedeljak: Strogi post na vodi.

Utorak: Proslavljamo Blagovesti, dozvoljeno je jesti ribu.

Velika sreda i Veliki četvrtak: Dozvoljeno je ulje i vino (sećanje na Tajnu večeru).

Veliki petak: Dan najstrožeg posta. Preporučuje se potpuno uzdržanje od hrane sve do iznošenja plaštanice (oko 15h), a nakon toga samo voda i hleb.

Velika subota: Jedina subota u godini koja se posti na vodi.

Duhovna strana posta: Molitva i pričešće

Telesni post bez duhovnog ne koristi duši. Sveti Jovan Zlatousti uči da nije dovoljno samo ne jesti meso, već treba postiti i od ogovaranja, laži i gneva.

Ključne duhovne preporuke:

1. Velikoposna molitva Svetog Jefrema Sirina: Ova kratka molitva ("Gospode i Vladiko života moga...") čita se tokom celog posta uz zemne poklone (metanije). Ona nas poziva da se oslobodimo duha lenjosti i praznoslovlja, a steknemo duh smirenoumlja i ljubavi.

2. Ispovest i pričešće: Vernici bi trebalo da se ispovede pre pričešća. Ako postite ceo post, možete se pričešćivati češće. Liturgije se služe subotom i nedeljom, ali i sredom i petkom (Liturgija pređeosvećenih darova).

3. Praštanje: Post počinje "Nedeljom praštanja". Ne možemo očekivati oproštaj od Boga ako mi nismo oprostili drugima.

Važna napomena za vernike

Post nije dijeta. Pravila posta mogu se ublažiti za decu, trudnice, bolesne i stare osobe. O ovome se obavezno morate posavetovati sa svojim parohijskim sveštenikom ili duhovnikom. Crkva uči da post ne sme da ugrozi zdravlje, već da služi duhovnom napretku.

