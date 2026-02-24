Slušaj vest

Ono što je započelo kao savršen dan venčanja završilo se u šokantnoj tišini nakon što je mladoženja usred slavlja otkrio tajnu koja je zbunila i povredila njihove najbliže.

Rođak mladoženje ispričao je na Redditu kako se veliko veselje njegovog brata raspao nakon što je par iznenadnim snimkom objavio da su zapravo u braku već dve godine. Priznanje potpuno je iznenadilo porodicu i prijatelje koji su doputovali izdaleka, uzeli slobodne dane i verovali da prisustvuju službenoj ceremoniji venčanja, prenosi Daily Mail.

Neobična ceremonija

Već je sama ceremonija delovala neobično, objasnio je rođak u objavi. Njegov brat rekao je gostima da su dva sveštenika otkazala zbog "problema s rasporedom", zbog čega su zamolili prijatelja da nabavi onlajn licencu i vodi ceremoniju.

- Delovalo je stvarno bizarno na inače prilično dobro organizovanom venčanju - nastavio je.

"Neke stvari su nedostajale u zavetima. Nismo znali zašto u to vreme i pretpostavili smo da je njihov prijatelj možda zaboravio jer je bio nervozan."

A onda je došao trenutak koji je promenio ceo ton večeri. Otprilike sat vremena nakon početka proslave mladoženja je pustio video koji je otkrio da su se on i mlada venčali u gradskoj opštini dve godine ranije.

Zbunjeni gosti

I iz nekog razloga mladenci nikome to nisu rekli. Svi su tek tada saznali. Prema mladoženji, nije bilo nikakve složene priče, problema s vizom, zdravstvenih ili finansijskih razloga. Gostima su otkrili da su se jednostavno jednog jutra probudili i odlučili da se venčaju. Reakcija u prostoriji bila je trenutna zbunjenost.

"Stariji ljudi u sali pitali su ostale šta se događa. Bilo je jednostavno tako ludo. Sve se dogodilo tako brzo i moj brat je praktično bacio mikrofon kao da je hteo da kaže 'Okej, baš fora, zar ne?'", prisetio se.

Kasnije tokom večeri mlada je prišla mladoženjinim roditeljima i pitala ih šta misle o "venčanju". Njihov odgovor bio je odmeren, ali iskren.

"Pa... bilo je jako lepo... ali voleli bismo da smo unapred znali da ovo nije pravo venčanje."

Prema članu porodice, mlada je tada "poludela i praktično dobila napad besa pred svima". Počela je da viče na svekra i svekrvu, optužujući ih da su uništili veče.

"Iskreno, dosta ljudi je otišlo nakon velikog otkrića. Moglo se videti da je svima bilo neprijatno."

Dve godine u neznanju

U narednim danima roditelji su se izvinili zbog načina na koji su izrekli svoje komentare, ali su ostali pri tome da su povređeni jer su ih dve godine držali u neznanju. Mladoženja, međutim, od tada jedva razgovara s njima, insistirajući na tome da nisu učinili ništa loše i da ne mogu da razumeju njihovu frustraciju.

Na internetu je priča izazvala žestoku raspravu, a komentatori su bili oštro podeljeni oko toga jesu li postupci para bili obmanjujući ili je to bilo isključivo njihovo pravo. Mnogi su brzo branili ideju privatne pravne ceremonije pre veće proslave.

"Venčati se legalno pre stvarnog venčanja nije čudno... Ljudi to stalno rade zbog poreza, zdravstvenog osiguranja ili zato što im se tako sviđa, ali objaviti to svima na venčanju je definitivno čudno", napisao je jedan komentator.

Ali za kritičare problem nije bila papirologija, već tajnost i trenutak otkrivanja.

"Gosti uzimaju slobodne dane da dođu na slavlje a onda saznaju da su zapravo samo na velikoj zabavi, koju bi možda preskočili da su znali istinu."

Drugi je povukao jasnu razliku kada je u pitanju najbliža porodica.

"Mislim da me ne bi bilo briga da sam samo poznanik ili dalji rođak, ali bio bih uzrujan da me je sopstveno dete ili brat lagao o ovome dve godine."

Kurir/24sata.hr