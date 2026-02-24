Slušaj vest

Ako niste rezident Evropske unije, imate pravo na povraćaj dela grčkog PDV-a (VAT) za kupovinu robe u Grčkoj u iznosu većem od 50 evra.

Ovo je odličan način da uštedite, naročito pri kupovini odeće, obuće, tehnike ili kozmetike.

U tekstu se nalazi detaljno objašnjenje kako funkcioniše Tax Free sistem, šta vam je potrebno i gde možete preuzeti povraćaj.

Ko ima pravo na povraćaj PDV-a?

• Svi posetioci koji nisu rezidenti EU

• Kupovina mora biti veća od 50 evra u istoj prodavnici (u istom danu)

• Povraćaj važi samo za robu, ne i za usluge

Kako prepoznati prodavnicu sa Tax Free sistemom?

Na prodavnicama ćete videti plavo-belu nalepnicu "Tax Free Shopping – Global Blue" ili "Member of the Tax Free Network".

Ako vidite ovu oznaku imate pravo na povraćaj. Ako niste sigurni, slobodno pitajte prodavca.

Kako popuniti Tax Free / Global Blue obrazac?

Pre kupovine zatražite od prodavca da vam popuni Tax Free obrazac.

Potrebno je da navedete:

• Ime i prezime

• Broj pasoša

• Adresu stanovanja

• Poštanski broj, grad i državu

Pasoš morate imati kod sebe u prodavnici.

Na jedan obrazac mogu se priložiti samo računi iz iste prodavnice, istog dana. Računi iz više različitih prodavnica se ne sabiraju.

Koliki iznos PDV-a se vraća?

Iako PDV u Grčkoj iznosi 24%, posetioci ne dobijaju ceo iznos nazad.

Povraćaj je između 8.7% i 16.7%, u zavisnosti od:

• iznosa kupovine

• vrste robe

• provizije posrednika (Global Blue, prodavnica, šalteri)

Tačan iznos refundacije možete proveriti na Global Blue kalkulatoru.

Do kada roba mora da se iznese iz Grčke?

Kupljena roba mora biti izneta iz zemlje u roku od tri meseca (90 dana) od datuma kupovine.

Važno: Robu nemojte otvarati i koristiti pre overavanja deklaracije na granici (osim ako je neminovno). Carinik može tražiti da je pokažete.

Overa papira na izlasku iz Grčke

Da biste ostvarili pravo na povraćaj potrebno je da carinik overi Tax Free obrazac pečatom pri izlasku iz zemlje.

Treba da mu predate:

• Tax Free obrazac

• Originalne račune

• Kopije računa i obrasca

• Pasoš

• Robu na uvid (ukoliko carinik to zahteva)

Carinik overava obrazac, original vraća vama, a kopiju zadržava.

Bez overe nema mogućnosti povraćaja PDV-a.

Šta ne podleže povraćaju poreza?

Porez se ne vraća na:

• Hranu

• Alkohol

• Lekove

• Usluge (smeštaj, taksi, restorani…)

Gde možete izvršiti povraćaj PDV-a?

1. Na graničnim prelazima Evzoni i Niki

Evzoni - u free shopu dobijate povraćaj odmah, ali se naplaćuje provizija.

Niki - ovde ne možete dobiti povraćaj novca u free shopu. Obrazac možete overiti na granici, a zatim povraćaj uzeti u Srbiji.

Na prelazu Dojran ne postoji mogućnost za overu obrasca.

2. U Srbiji

U pojedinim AltaPay menjačnicama.

3. Na aerodromima u Grčkoj

Gledajte oznaku VAT Refund for Tourists – Global Blue

Predajete overen obrazac i odmah dobijate povraćaj (uglavnom u gotovini ili na karticu).

4. Slanjem obrasca poštom (ako ne uspete na licu mesta)

Ako iz bilo kog razloga niste stigli da izvršite povraćaj, možete poslati:

• overen Tax Free obrazac

• račune

• kopije dokumenata

Iskustva naših turista

"U radnji u kojoj kupujete, zatražite da vam popune tax free dokument i stave ga u kovertu. Sačuvajte i kovertu i račun. Prodavcu je potreban vaš pasoš ili bar fotografija pasoša (ako to prihvataju). Na graničnom prelazu postoji kiosk na kom carinski službenik popunjava i overava sve što je potrebno. Novac možete dobiti na dva načina:

• U free shopu na granici – povraćaj se umanjuje za određeni iznos. Na primer, ako je povraćaj 10 evra, realno ćete dobiti oko 6 evra (otprilike, ne znam precizan iznos, ali uvek bude manje).

• Slanjem dokumentacije poštom – na računu koji ste dobili u prodavnici, a koji je overen na granici, popunite svoje podatke (broj računa, e-mail i ostalo), stavite sve u kovertu i pošaljite poštom. Tako se povraća kompletan iznos, bez umanjenja.

Da dodam još i ovo: kada sam kupovala u Španiji i Italiji, obrasce su mi overili na HR–SRB granici. Kod kuće sam popunila svoje podatke, poslala poštom i novac mi je bio uplaćen za oko 15 dana. Na GR–NMKD granici uvek unovčim u free shopu, jer tada ne šaljem ništa naknadno. Na koverti koju dobijete u radnji nalazi se adresa na koju se šalje dokumentacija, zato je važno da kovertu ne bacate i da je ne lepíte dok vam ne popune obrazac na granici i dok vi ne upišete svoje podatke. Na primer, u Španiji sam kupila nešto, a na koverti je bila naznačena adresa u Poljskoj. Po povratku kući sam popunila sve podatke, poslala poštom i novac je uredno stigao."

"Na računu ne sme da bude prehrambena roba. Kao što se nama desilo sa računom iz Jumba pre par godina kada su bile neke grickalice uz robu pa nije htela da nam lupi pečat. Ove godine mi žena na kasi u Jumbu rekla da može, ali bezobzira na to tražila sam da mi odvoji račune sa hranom i dobro sam uradila jer je carinik proveravao da li ima hrane."