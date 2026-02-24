Razmišlja da li je bolje da otkaže putovanje

Mnogi mladi ljudi privučeni obećanjem nezaboravnih putovanja često ne razmišljaju o riziku od prevara.

Kada putovanje organizuju neregistrovani i neprovereni pojedinci, postoji realna opasnost od gubitka novca, nepostojanja ugovora i potpune odsutnosti zaštite u slučaju problema.

Jedna devojka koja je prevarena, podelila je svoje iskustvo u Fejsbuk grupi "Turizam u Srbiji".

- Želim da podelim svoje lično iskustvo da ljudi ne bi prošli kroz ono što sam ja prošla. Na TikToku i Instagramu pojavile su se devojke koje promovišu putovanja, predstavljajući ih kao priliku da “putuješ sa drugaricama”, stekneš nova iskustva i družiš se. Sve deluje lepo i prijateljski, ali stvarnost je potpuno drugačija - upozorila je ona.

Sa tim devojkama videla se uživo, razgovarale su o detaljima putovanja, a tom prilikom su joj tražile avansnu uplatu kako bi rezervisale mesto.

- Dala sam im više od 200 evra u ruke, dok sam već bila pod ozbiljnim finansijskim pritiskom zbog nedavne porodične tragedije koja je značajno oštetila moj budžet. Novac je bio od ključne važnosti, jer je morao da ide na sahranu i druge hitne troškove. One su bile svesne ove situacije.

Odlučila je da odustanem od putovanja iz ličnih razloga.

- Ove devojke nisu želele da mi vrate novac. Tvrdile su da je novac navodno uplaćen agenciji. Zato sam odlučila da se direktno javim toj agenciji i dobila sam potvrdu da ne postoji nikakva rezervacija na moje ime i da te osobe nisu ovlašćene da prodaju putovanja. Novac koji su tvrdile da su uzele i uplatile, nije bio uplaćen, što je jasna prevara i kršenje zakona - navela je prevarena devojka.

Glavni problem "nezavisnih putovanja" je:

- Ne postoje ugovori, računi ni formalni dokumenti

- Svi procesi funkcionišu na osnovu poverenja

- Nema regulisanih procedura za nepredviđene situacije - šta se dešava ako neko odustane, ima zdravstveni problem ili bilo kakav incident tokom putovanja

- Ovo je ozbiljna prevara i krivično delo, jer učesnici nemaju zakonsku zaštitu, a novac se koristi van zakonskih okvira.

- Drugim rečima, iako neki ljudi mogu i putovati i imati iskustvo, rizik i nepostojanje zaštite ostaju, i svaka nepredviđena situacija može dovesti do ozbiljnih problema. Juta je pokrenula inicijativu da ukaže na ovakve ilegalne aktivnosti i naglašava koliko je važno da se putovanja organizuju samo preko registrovanih i licenciranih turističkih agencija, gde postoje ugovori, osiguranje i jasni procesi za rešavanje problema - navela je ova devojka i dodala:

- Ovde je reč o prevari i potencijalnom gubitku novca u situacijama gde gotovo da nemate nikakvu zaštitu. Ja ću probati da izvučem svoj novac nazad, ali mi sve ovo ne ide na dobro.