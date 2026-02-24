Slušaj vest

Jedan Rumun uspeo je da zaustavi NATO vojnike da na vreme stignu u tadašnju Jugoslaviju, a onda im pride nije dao ni da tako lako odu.

Florin Patročoj je uspeo da zaustavi NATO vojnike i da im pokvari plan da na vreme stignu u tadašnju Jugoslaviju. Na sve to im posle nije dao ni da odu tako lako.

Ovo je priča o njemu.

- Voz je stigao u podne i nadležni su mi rekli da je to strani vojni konvoj koji je ušao u Rumunije iz Mađarske. Prvi problem sam imao kada sam pitao gde se voz uputio. Voz nije bio ocarinjen - ispričao je svojevremeno za TV Prva Florin Patročoj koji je za vreme NATO agresije na SRJ radio na železničkoj stanici u selu Pjelešti.

Voz ne može dalje

Kad je pregledao dokumenta video je da je jedan dokument neispravan. Pokušao je da dobije instrukcije iz samog vrha, ali nije uspeo jer su svi bili negde na terenu.

Florin Patročoj

- Tada sam odlučio da voz ne može dalje dok se ne izvrši carinjenje - rekao je Florin.

"Dalje ne možete", zaključio je šef stanice.

- Jesi li ti normalan? - brecnuo se na njega komandant važnog vojnog transporta, američki major Džef Tomson.

"Čoveče, razumi, takvi su zakoni", branio je svoju odluku sve uporniji rumunski železničar.

- Znaš li ti ko sve ovo predvodi?- vikao je već izbezumljeni američki oficir.

"Ma, baš me briga za tvog Klintona i NATO. Daj ti mi meni valjane papire", orgovorio je Florin.

Odlukom jednog čoveka stala je cela kompozicija koja je krenula ka Jugoslaviji. NATO oficiri ni u jednom trenutku nisu situaciju shvatali kao šalu.

- U početku su bili smireni, a kasnije su postali nervozni jer sam ostao pri stavu da im treba carinski pečat - rekao je železničar.

Posle četiri sata natezanja na stanicu su stigli carinski organi. Stigao je i pečat i konvoj je mogao dalje.

Lokomotiva se pokvarila

- I da stvar bude smešnija kad su konačno krenuli lokomotiva im se iznenada pokvarila na izlazu iz stanice. I zbog toga su kasnili još dva sata dok nije došla druga - ispričao je Patročoj svojevremeno.

Kad je stalo bombardovanje, voz je krenuo nazad, morao je opet da prođe kroz stanicu Pjelešti, a tog dana je takođe radio Florin Patročoj.

- Ponovo su poslali zahtev za prolazak vagona sa opremom i ljudstvom. Kada su stigli bilo je više vagona nego što je bilo planirano. A nisu ni platili taksu za transport uz reči da je sve sređeno na diplomatskom nivou - priča Patročoj.

Hrabri železničar je ponovo stopirao prolazak voza. Tada im je saopštio da će morati i da plate takse.

"Nisam želeo da odstupim od pravilnika"

- Kad sam im saopštio da treba da plate 370.000 leja i 20.000 dolara počeli su pregovori i intervencije od strane viših instanci, ali ja nisam želeo da odstupim od pravilnika. Dok je voz stajao primio sam telegram iz Bukurešta od direktora železnice. U telegramu je bilo naređeno da moram da pustim voz da nastavi ka svom odredištu, a da će takse biti naknadno plaćene. Naravno da sam odbio to da uradim - rekao je Patročoj.

Komandant NATO je pokušao da deo sume plati iz svog džepa, ali je Florin i to odbio. Dve nedelje su prošle dok takse nisu bile uplaćene.

- Voz je trebalo da krene tog dana u 19 sati. Nisu ispoštovali satnicu pa smo odredili drugo vreme polaska. Pošto ni tada nisu krenuli, naredio sam da što pre krenu da ne bi blokirali prugu. Rekao sam mašinovođi da polako vozi jer su vojnici stizali autobusima i bukvalno su uskakali u voz - rekao je Patročoj.

Ministar mu čestitao godinama kasnije

Napominje da se nikada nije plašio za sebe, a jedino je mislio da će ga smeniti sa posla i da će mu dati drugo radno mesto nižeg ranga.

- Uvek sam živeo bez straha. Bilo je naznaka da će mi neko iscenirati da ostanem bez posla. Tadašnjeg ministra saobraćaja sam sreo četiri godine kasnije. Rekao mi je da ne brinem i da je tako moralo biti. Ministar je tada u šali rekao da sam možda lud ili da neko stoji iza mene. Ali ipak mi je čestitao i rekao da sam pravilno postupio i da su takvi ljudi potrebni Rumuniji - ispričao je Patročoj.