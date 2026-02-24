Slušaj vest

Prošlo je dvadeset dana od tragične smrti četvorogodišnje devojčice Eme Marković, koja je preminula nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici.

Ipak, šta je pošlo po zlu i tačan uzrok smrti još uvek nije poznat.

- Naloženo je da se uradi obdukcija, rezultati još uvek nisu stigli. Tada će se znati od čega je devojčica preminula, potvrđeno je za agenciju RINA.

Ono što je do sada poznato javnosti, jeste da je sama operacija prošla kako treba, a da su komplikacije nastale tokom buđenja iz anestezije.

Preminula devojčica Foto: Privatna Arhiva/RINA

- Tada su u salu odmah pozvana još dva anesteziologa, dečji kardiolog i pedijatar. Oni su devojčicu ponovo intubirali, ali nakon toga odlučili su da je transportuju u Beograd. Prethodno je urađen ekg, da bi se utvrdilo da li je neki problem sa srcem, utvrđeno je da nije. Dete je u pratnji dva anesteziologa upućeno za Beograd, rekao je dr Dabić.

Devojčica je u jako teškom stanju stigla na Institut za majku i dete, nakon čega je preminula.

Par dana nakon Emine smrti nakon operacije krajnika preminuo je i muškarac (38) iz Niša. Takođe, rezultati njegove obdukcije se još uvek čekaju.

Nakon ovih tragičnih događaja za sada je ostavku iz moralnih razloga podneo v.d. direktora bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić.

Nije poznato da li su lekari koji su učestvovali u operacijama u oba slučaja suspendovani.

Upravljanje čačanskom bolnicom privremeno je preuzeo specijalni tim stručnjaka po nalogu Ministarstva zdravlja.

Kurir/ Telegraf / Rina

Stručnjaci analizirali slučaj male Eme: "Na ovako malom detetu je svaka operacija vrlo komplikovana" Izvor: Kurir televizija