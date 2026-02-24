

Primeri pitanja iz Idiotentesta

U proseku 80.000 vozača na godišnjem nivou ide u Nemačkoj na Idiotentest, a čak 40% ne uspe da ga položi iz prve. Ovo su neka od pitanja:

- Koliko dugo imate vozačku dozvolu?

- Kako ocenjujete sebe kao vozača?

- Kako ste reagovali na prve opomene i kazne?

- Koje su razlike između vaših trenutnih i prethodnih odluka?

- Šta za vas znači vozačka dozvola?