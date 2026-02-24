Psihijatrijsko lečenje za vozače koji više puta ponove najteže prekršaje: Detalji velike novine - Opasni vozači pod lupom!
Novi zakon o bezbednosti saobraćaja, na kojem se intenzivno radi, osim strožih kazni predviđa i novinu koja dosad nije bila poznata u našoj praksi!
Vozači koji ponove neki od najtežih prekršaja, recimo vožnju u alkoholisanom stanju, pod dejstvom droga, opasna preticanja, pored redovnih sankcija biće upućeni na pregled i lečenje kod psihijatra!
Nacrt zakona, osim mere trajnog oduzimanja vozila i vozačke dozvole, predviđa i tzv. Idioten test za one kojima novčane kazne ne znače ništa.
Poseban pregled
- To je predlog u Nacrtu zakona o bezbednosti saobraćaja, i to je slično nemačkom sistemu. Tako nešto postoji u Nemačkoj i u Austriji, gde se vozači koji grubo krše saobraćajne propise i dovode u opasnost druge učesnike u saobraćaju šalju na poseban lekarski pregled kad ponove takve prekršaje - objasnio je za Kurir glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs Željko Regoda.
Istakao je da pregled kod psihijatra traje onoliko koliko on proceni da treba, a bahati vozač će kod njega dolaziti onoliko puta koliko bude zaista potrebno da eventualno zasluži pozitivnu ocenu na kraju. Neki to neće nikada.
Evo kako je u Nemačkoj
Troškovi testa preko 2.500 evra
Medicinsko-psihološki pregled ili Idiotentest (MPU) čeka sve vozače u Nemačkoj koji izgube vozačku dozvolu zbog vožnje pod uticajem alkohola, droga ili previše kaznenih bodova. Cilj ovog testa, kako navodi portal Revija HAK, jeste da se procene psihofizičke sposobnosti vozača i da se utvrdi da li su spremni da bezbedno učestvuju u saobraćaju. Na godišnjem nivou, na ovaj test prisiljeno je da ide oko 80.000 vozača, a čak 40% njih ne uspe da ga položi iz prve, pa moraju ponovo. Idiotentest se sastoji od lekarskog pregleda, intervjua s psihologom, testa reakcije i koncentracije, kao i upitnika. Ukupni troškovi Idiotentesta mogu premašiti 2.500 evra, što ga čini prilično zahtevnim postupkom ne samo psihološki nego i finansijski. Veruje se da je ovaj test sve samo ne jednostavan. Često se vozačima postavljaju psihološka trik-pitanja.
- Vozač će tek nakon stručnog mišljenja psihijatra moći da dobije nazad vozačku dozvolu. Ili pak da je ne dobije. Nije još uvek definisano zbog kojih će se tačno prekršaja vozači slati kod psihijatra, ali verujem da će se to odnositi na prekršaje iz člana 330, sigurno da će obuhvatiti neke od najtežih kao što su vožnja u alkoholisanom stanju, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i opasna preticanja preko pune linije - naglasio je Regoda.
Primeri pitanja iz Idiotentesta
U proseku 80.000 vozača na godišnjem nivou ide u Nemačkoj na Idiotentest, a čak 40% ne uspe da ga položi iz prve. Ovo su neka od pitanja:
- Koliko dugo imate vozačku dozvolu?
- Kako ocenjujete sebe kao vozača?
- Kako ste reagovali na prve opomene i kazne?
- Koje su razlike između vaših trenutnih i prethodnih odluka?
- Šta za vas znači vozačka dozvola?
Krupna promena
Sagovornik Kurira dodaje da Srbija dosad nije imala nešto slično u zakonodavstvu, te da je ovo krupna, ali dobra, promena.
Za ovo pravac na posmatranje
Ponavljanje ovih prekršaja srpske vozače bi moglo odvesti na psihijatrijsko posmatranje:
- vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila
- odbijanje alko-testiranja ili testiranja na drogu
- prekoračenje brzine za više od 80 km/h van naselja
- prekoračenje brzine za više od 70 km/h u naselju
- prekoračenje brzine za više od 60 km/h u zoni škole ili zoni "30"
- prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta
- preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije
- Nažalost, na pojedine vozače strože kazne jednostavne ne utiču, možda će ova mera da pomogne da se dozovu pameti. Imali smo primere nekih koji su i nakon oduzimanja dozvole i vozila nastavili da prave prekršaje. Mislim da je ova mera veoma dobra, neke ljude zaista treba uputiti na pregled. Pretpostavljam da će takav pregled morati da se plati, te će to možda mnoge navesti da se malo srede u saobraćaju - zaključio je on.
Pitanja o ovoj novini uputili smo i MUP, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.
Primeri iz Evrope
Austrija
- sistem sličan nemačkom
- testiraju se vozači koji su uhvaćeni u vožnji sa više od 1,6 promila alkohola, oni koji odbiju alko-test ili oni koji ponavljaju teške prekršaje u roku od četiri godine
- test košta oko 576 evra i vozač ga sam plaća
- testiraju se kognitivne sposobnosti (pažnja, koncentracija) i spremnost na prilagođavanje saobraćajnim pravilima
Švajcarska
- Švajcarci imaju jedan od najstrožih zakona u Evropi, posebno za nasilničku vožnju
- vozači koji u gradu prekorače brzinu za 40 km/h ili na auto-putu za 80 km/h tretiraju se kao "divljaci" (Raser)
- osim obaveznog zatvora (minimum godinu dana), dozvola se oduzima na najmanje dve godine, a za njeno vraćanje je neophodna pozitivna psihološka procena o tome da vozač više nije opasan po okolinu
Češka i Slovačka
- obe zemlje koriste psihološke laboratorije (kompjuterski testovi i intervjui)
- testiraju se periodično profesionalni vozači, vozači koji su izgubili dozvolu zbog bodova ili alkohola
- vozači koji u Češkoj ostanu bez dozvole idu kod psihologa i on mora da potvrdi da su "mentalno fit" pre nego što izađu na ponovno polaganje