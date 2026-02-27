Slušaj vest

Pojedini vozači prikrivaju registarske tablice kako bi prevarili zakon i izbegli kazne!

Neki vozači su, kako bi izbegli kazne, skidali tablice, lepili samolepljive trake, prekrivali ih krpama, čak lepe i bele trake i to kako bi postojeće slovo, ukoliko je moguče, ličilo na drugo slovo.

Iako je ovo kažnjivo, neki to i dalje rade. Prekrivaju ih fizički - papirima, kartonima, pa čak i lišćem i hirurškim maskama.

Za prekrivanje tablica 50.000 dinara

Prema saznanjima portala Redakcija Autoinfo, inicijativa u okviru izrade novog Zakona o bezbednosti saobraćaja predviđa da kazne za prekrivanje registarskih tablica iznose 50.000 dinara.

U sklopu ovog saobraćajnoj prekršaja , odnosiće se i prekrivanje registarskih tablica uz pomoć folija koje zbunjuju kamere, takozvanih "nevidljivih" folija.

Takođe, postoji mogućnost da se zbog ovog saobraćajnog prekršaja uvede i oduzimanja vozila.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović je ranije izjavio za Kurir da često viđa vozila sa prekrivenim tablicama.

- Prilično često viđam vozila 100.000+ sa prekrivenim tablicama. Svakako bi takvo postupanje trebalo oštro sankcionisati - naveo je Okanović.

Prof. dr Milan Vujanić, stručnjak za saobraćaj, ranije je istakao da takav potez može da se tumači kao falsifikovanje identiteta.

- Pa, to vam je falsifikovanje identiteta. Kad biste uzeli čoveka nekog koji ošteti svoju ličnu kartu odseče pola i sad imate samo ime i par prvih cifara, da li mislite da ne bismo našli ko je taj? - rekao je Vujanić.

Inače, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa kaznu od 10.000 dinara za fizička lica ukoliko su tablice nepropisno postavljene ili nisu čitljive, dok je za pravna lica zaprećeno od od 50.000 do 600.000 dinara.