Avion iz Dubaija sleteo je u 7.40 na beogradski aerodrom.

Prvi avion, kompanije Flydubai iz Dubaija, sa 200 srpskih državljana, sleteo je juče na aerodrom u Beogradu, u okviru evakuacije iz regiona posle obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je ranije da je evakuacioni avion Er Srbije sa 67 putnika sleteo noćas u Beograd iz Šarm el Šeika.

U avionu je, pored državljana Srbije, bilo i građana Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, koji su evakuisani iz Izraela.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović istakao je da je obaveza države da brine o svojim građanima u svim okolnostima, kako u dobru tako i u zlu i da je upravo to razlog organizovanja evakuacionog leta za građane koji su se zatekli na ratom zahvaćenim područjima.

Prema njegovim rečima, iako je reč o humanitarnom pitanju, ovim gestom Srbija šalje poruku da teži najboljim i najbližim odnosima ispunjenim solidarnošću sa susednim državama.

Putnici o haosu i drami u Dubaiju, ali i višečasovnoj neizvesnosti hoće li uopšte poleteti

Teniski novinar Vuk Brajović, koji se nalazio među putnicima, kaže da su tokom dana dobijali kontradiktorne informacije i da je u jednom trenutku bilo saopšteno da let uopšte ne postoji.

„Mnoge informacije sugerisale su da će let biti otkazan. Na aerodrom smo došli oko dva sata popodne. Pre toga je sleteo avion iz Beograda i to nam je bila najveća nada, jer je bio tu i avion i posada“, naveo je Brajović.

Vuk Brajović Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, situacija se naglo zakomplikovala nakon napada dronovima, uključujući i udar na američki konzulat u Dubaiju.

"Od tada kreće potpuni haos. Naš let je izbrisan. Više puta nam je rečeno da let ne postoji i da napustimo aerodrom. Ipak, ostali smo složni i odlučili da čekamo“, istakao je Brajović dodavši da smo mi Srbi veliki borci. Tek pred ponoć putnicima je rečeno da se upute na čekiranje, nakon čega je let realizovan.

Foto: Foto: Ministarstvo spoljnih poslova

Devet sati kašnjenja i brojne dezinformacije

Putnici navode da su na aerodromu čekali između devet i dvanaest sati, uz česte promene informacija o polasku.

"Rekli su nam da let neće ići, pa da hoće. Bilo je mnogo dezinformacija, ali smo ostali da čekamo i na kraju smo stigli živi i zdravi“, rekao je jedan od mlađih putnika.

Jedna putnica ispričala je da je njen let ka Dubaiju ranije preusmeren u Aleksandriju u Egiptu, gde su putnici proveli četiri dana u hotelu, pre povratka u Ujedinjene Arapske Emirate i konačnog leta za Beograd.

"Imali smo sreću da smo uhvatili avion za Beograd i sada smo presrećni što smo kod kuće“, rekla je ona.

Nadležni apeluju na građane čiji najbliži putuju sa Bliskog istoka da redovno prate informacije o letovima na zvaničnom sajtu Aerodroma "Nikola Tesla“, s obzirom na to da se podaci o polascima i dolascima menjaju u skladu sa bezbednosnom situacijom.