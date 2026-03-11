Slušaj vest

Iako bi izbor srednje škole trebalo posmatrati kao tek jedan u nizu važnih životnih koraka, završni ispit za osmake tradicionalno sa sobom nosi visok nivo stresa koji podjednako pogađa i učenike i njihove roditelje.

Dok se datum prvog velikog testa približava, tenzija u domovima širom Srbije raste, a utisak je da su roditelji, svesni težine odluke koja može odrediti dalji obrazovni put njihove dece, često napetiji od samih maturanata.

Sa druge strane, među samim đacima vlada šarenolika atmosfera - od onih koji već godinama vuku jasnu viziju svoje budućnosti, do onih koji ovoj životnoj prekretnici pristupaju sa dozom tinejdžerske nonšalantnosti.

Ove 2026. godine, generalna proba za ono što sledi u junu biće organizovana 27. i 28. marta.

Prema rečima pomoćnika ministra prosvete Ivana Ćilerdžića, probni završni ispit predstavlja idealnu priliku da škole i deca objektivno procene trenutni nivo znanja pre nego što oko 64.000 osmaka izađe na zvanično polaganje zakazano za 15, 16. i 17. jun.

Pritisak okoline mač sa dve oštrice

Iako pripreme za ovaj ispit uglavnom počinju sa drugim polugodištem, trenutak kulminacije se bliži, a pritisak okoline može postati mač sa dve oštrice. Psiholozi upozoravaju da prevelika očekivanja često vode ka blokadi, gde deca usled straha i treme na samom testu ne uspeju da pokažu ni delić onoga što zapravo znaju.

Umesto drastičnih mera poput gašenja interneta ili oduzimanja telefona, balans između učenja i relaksacije pokazao se kao daleko efikasniji model.

Stručnjaci su jasni kada je reč o samoj strategiji učenja neposredno pred ispit. Forsiranje novog gradiva u poslednjem trenutku je kontraproduktivno, te se savetuje fokus na utvrđivanje već naučenog materijala i rad sa zbirkama testova. Kontinuirano učenje satima bez predaha iscrpljuje mozak i narušava zdravlje, pa su kraće, relaksirajuće pauze, po mogućstvu u prirodi i bez ekrana, neophodne za održavanje koncentracije.

Uz pravilnu tehniku učenja, kvalitetan san od osam sati igra presudnu ulogu u formiranju dugoročnog pamćenja, dok ishrana bogata svežim voćem, povrćem i omega-3 masnim kiselinama, poput ribe i koštunjavih plodova, pruža potrebnu podršku moždanim funkcijama.

Foto: Ministarstvo Prosvete

Dokumentacija i pribor

Sam dan polaganja zahteva maksimalnu rasterećenost. Uz obaveznu proveru dokumentacije i propisanog pribora, koji uključuje đačku knjižicu, olovke, gumice i geometrijski set za matematiku, važno je da dete na ispit ode naspavano i uz toplu podršku porodice.

Tokom tri dana polaganja, đaci će se suočiti sa zadacima tri nivoa težine, počevši od srpskog jezika, preko matematike, do izabranog predmeta, gde se ove godine najveći broj učenika opredelio za geografiju i biologiju. Između preliminarnih rezultata 19. juna i konačne raspodele po školama poslednjeg dana meseca, ključno je zadržati pribranost i veru u sopstvene sposobnosti, jer mala matura, iako važna, predstavlja samo početak jednog novog životnog poglavlja.