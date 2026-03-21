Slušaj vest

Potresna ispovest jedne majke iz Beograda o porođaju koji se pretvorio u borbu za život pokrenula je brojne reakcije, ali i pitanje kakvu podršku žene dobijaju u najvažnijem trenutku kada donose dete na svet.

Jedna Nina podelila je potresno iskustvo sa porođaja na svom Tiktoku, opisujući dane neizvesnosti, teške bolove i dramatične trenutke u kojima su i njen i život njene bebe bili ugroženi.

- U porodilište sam primljena 28. februara 2025. godine u 41. nedelji trudnoće. Danima su pokušavali indukciju, iako moje telo nije reagovalo – nije bilo otvaranja ni pravih kontrakcija. Provela sam 10 dana čekajući šta će se desiti, dok su pokušaji indukcije nastavljani.

11. marta započet je indukovani porođaj - napisala je ova majka.

Satima je, kako kaže, ležala nepomično na stolu u jakim bolovima.

- Ručno su pokušavali da me otvore, probušen mi je vodenjak, a plodova voda je bila gotovo crna i inficirana. Kontrakcije su postajale sve jače, ali otvaranja nije bilo. Završila sam na kiseoniku i molila da mi neko pomogne jer mi nije bilo dobro, dok sam u isto vreme dobijala uvrede i komentare na svoj račun - požalila se ona.

Počeli su da opadaju puls i srčani otkucaji bebe.

- Situacija je postala pitanje života i smrti. U moru ljudi tog dana, samo jedan doktor je zastao i odlučio da pomogne. Ispred mene je pozvao anesteziologa kako bi pokušali da mi daju epidural, iako drugi to nisu ni želeli da razmotre. Kada su videli koliko je stanje ozbiljno i da i ja i beba gubimo snagu, doneta je hitna odluka da se uradi carski rez - navela je Nina.

Na putu ka operacionoj sali izgubila je, kako tvrdi, kontrolu nad telom i bila je reanimirana u hodniku.

- Carski rez je urađen za svega nekoliko minuta, u trenutku kada su šanse za preživljavanje bile minimalne. Zahvaljujući tom jednom čoveku, danas smo moj Filip i ja živi. Kada sam kasnije došla na skidanje konaca, doktor me je prepoznao i pitao kako sam. Zamolio me je da pokušam da loše iskustvo ostavim iza sebe i rekao mi da najmanje tri godine ne smem ni da pomišljam na novu trudnoću zbog svega kroz šta je moje telo prošlo tog dana - napisala je ova majka.

U istom danu pogledala je, kako kaže, smrti pravo u oči, a samo nekoliko trenutaka kasnije držala je svog sina – svog malog anđela.

- Danas, godinu dana kasnije, najvažnije mi je što je moj Filip živ i zdrav. Ali o ovome govorim jer nijedna žena ne bi smela da prolazi kroz porođaj u strahu, bolu i bez podrške. Svaka majka zaslužuje dostojanstvo, brigu i poštovanje u trenutku kada na svet donosi novi život - istakla je Nina.