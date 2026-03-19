Mnogi vernici koji poste barem jednom se nađu u istoj dilemi - šta ako se omrse, slučajno, iz neznanja ili, možda zato što nisu u stanju da izdrže ceo post? Da li to znači da je post "propao" i da bi ga trebalo prekinuti? Otac Ljuba Ranković objasnio je šta bi vernici trebalo da urade ako se nađu u ovoj stiuaciji.

Veliki post je u toku i mnogim vernicima se, uprkos trudu, desi da pojedu komadić mrsne hrane - slučajno ili, pak, zato što u nekom trenutku ne mogu da odole. Da li to znači da bi trebalo da sasvim prekinu post ili ne?

U praksi, Srpska pravoslavna crkva jasno pravi razliku između nenamernog i svesnog kršenja posta.

Ako ste prekršili post iz neznanja - na primer, niste znali sastav hrane ili ste prevideli neki sastojak - vernik jednostavno nastavlja post već od sledećeg obroka. Bez panike, bez odustajanja i bez osećaja da je sve izgubljeno.

Post nije dijeta

Sveštenici naglašavaju da je daleko važnije stanje duha nego sama forma posta. Podsećaju da post nije dijeta, već način da čovek radi na sebi - da bude smireniji, strpljiviji i bliži Bogu. Upravo zato, jedna omaška neće poništiti sav trud.

U tom duhu govori i otac Ljuba Ranković, koji vernicima savetuje:

- Ako pogrešite u postu, nemojte očajavati - ustanite i nastavite. Nije poenta da ne padnete, nego da naučite da ustanete."

S druge strane, ako postite i svesno ste se omrsili, Crkva upućuje na pokajanje i, po potrebi, razgovor sa duhovnikom i ispovest. I tada, međutim, poruka nije kazna, već povratak, odnosno nastavak puta uz veću pažnju i svesnost. Naši stari su, kad bi se svesno omrsili, izgovarali slikovitu rečenicu: "Jedem drvo", kako bi hranu stavljali u drugi plan, ne dozvoljavajući sebi da se prepuste uživanju u mrsnom zalogaju tokom posta. Kad bi im se tako nešto desilo, odlazili su na razgovor sa duhovnikom kako bi utvrdili šta ih je udaljilo od posne hrane i zbog čega nisu odoleli mrsnim namirnicama.

Cilj posta je da se čovek izgradi

Važno je, savetuju sveštenici, i ne upasti u drugu krajnost, a to je preterana griža savesti. Cilj posta nije da čovek sebe slomi, već da se izgradi. Zbog toga sveštenici često podsećaju da Bog gleda na nameru i trud, a ne na slučajnu grešku. Post nije uvek savršen niz dana bez greške, već put na kojem se, uprkos greškama, ide napred.