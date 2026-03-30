Uskršnji post, poznat i kao Veliki ili Časni post, počeo je u ponedeljak 23. februara i traje do 11. aprila, a smatra se najstrožim i najdužim postom u pravoslavnom hrišćanstvu.

Traje ukupno 48 dana i predstavlja pripremu vernika za proslavu Vaskrsa. Cilj posta nije samo uzdržavanje od hrane, već pre svega duhovno pročišćenje kroz molitvu, pokajanje i činjenje dobrih dela.

Mnogi vernici su u nedoumici da li je ispravno postiti samo prvu i poslednju nedelju bilo kog posta.

Otac Bojan Krstanović, sveštenik koji službuje na Majevici, objasnio je zašto nije dovoljna samo jedna sedmica posta.

- Post (ako je pravi post) postepeno dela u nama. Kako telesno tako i duhovno. Telesno nam pomaže da se oslobodimo svih otrova i štetnih materija koje smo uneli u sebe. Kroz posnu hranu (opet kažem ako se radi o pravom postu a ne o prežderavanju štetnom hranom koja u sebi nema ništa mrsno) unosimo u svoj organizam sve oni što je korisno i što služi našem zdravlju - naveo je sveštenik.

Foto: Shutterstock

Osvrnuo se i na druhovnu korist.

- Post nam pomaže da u sebi istopimo sve ono što je loše. Gordost, sujeta, zavist, ljubomora, neumerenost, prejedanje, opijanje... Sve druge štetne stvari. Takođe, kroz post i uzdržanje zadobijamo i mnoge vrline. Sve je ovo isključivo za našu korist. Od posta imamo ogromnu korist i naše telo i naša duša - istakao je otac Bojan.

Za ovo je potrebno malo više vremena.

- Upravo u ovom periodu kad se sva priroda budi, obnavlja... Treba i čovek da obnavlja i svoju dušu i svoje telo. Post, svakome od nas, donosi korist u zavisnosti od potreba ali ono što je najvažnije, post nam čisti um i jača volju. Ako se trudimo u postu onda ćemo uz pomoć Božiju moći da oteramo od sebe sve strahove i sve što je ružno, a zadobićemo sve ono što će nas činiti uvek jakim, smirenim, radosnim... Sve ovo ne može da se postigne za sedam dana - naglasio je i dodao:

- Pogledajte ovu sedmicu. Kako je divna. Svi poste. Oseća se neki mir i lepota. U nedelju će svi hramovi piti prepuni. I... to je to! Nažalost. Ogroman procenat Srba već od nedelje počinje sa starim navikama. Zar nije malo čudno to što ne želimo da pomognemo i svom telu i svojoj duši? Zar nisu plod toga ovolike bolesti i ovolika ludila i svaka druga zla u narodu.

Za kraj, citirao je Svetog Simeona novog Bogoslova koji je jasan i direktan na ovu temu:

- "Lukavi đavo, budući da zavidi svakom našem dobru, upravo u vreme posta pohodi svakog hrišćanina i svezavši ga nemarnošću i ljenošću nagovara ga da se odvrati od svetog posta koji je za nas tako spasonosan i da se vrati na zle običaje". Zbog toga vas sada podstičem i molim da nikako ne slušate đavola, da ne idete opet svojom zlom navikom nezasitog stomakougađanja i da se više ne vraćate na zadovoljavanje svojih zlih želja...