Osmaci završili probnu maturu, pa otkrili gde su kiksnuli: Namučile ih planete, banje u Srbiji, "velika četvorka"...
Učenici osmog razreda danas su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i testa iz izbornog predmeta, završili polaganje probnog završnog ispita.
Podsetimo, učenici su juče radili probni test iz matematike, a danas iz srpskog i izbornog predmeta, odnosno geografije, fizike, hemije, biologije i istorije. Oko 64.000 ovogodišnjih osmaka polagaće malu maturu 15, 16. i 17. juna.
Razgovarali smo sa učenicima beogradske OŠ "Drinka Pavlović" nakon testa iz izbornog predmeta. Učenici sa kojima smo razgovarali su naveli da im je od ova tri testa najteži bio test iz matematike.
- Test iz geografije je bio lak, ali treba da se razmišlja. Poslednji zadatak bio je najteži - odnosio se na područje sa najvećom gustinom naseljenosti u Južnoj Americi. Takođe, u jednom od pitanja tražili su da navedemo gde se nalazi određena reka ili jezero, a tačan odgovor bio je Centralna Amerika - ispričala nam je jedna učenica.
Njenog druga namučio je raspored planeta u Sunčevom sistemu:
- Zadatak sa banjama u Srbiji bio je zahtevan - dato je mesto, a mi smo morali da prepoznamo koja se banja tu nalazi među ponuđenim odgovorima.
Na testu iz fizike namučila ih je kinetička i potencijalna energija. Na testu iz istorije najteži su im bili zadaci koji su se odnosili na period bejbi-buma, kao i pitanje vezano za "veliku četvorku" jugoslovenskog fudbala.
One koji su reševali test iz biologije namučili su hromozomi.
- Bilo je teško pitanje vezano za Daunov sindrom, gde je trebalo razumeti i izračunati kako dolazi do promena u broju hromozoma.
Detaljan kalendar male mature:
- 1. i 2. april, 8-15 sati: Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)
- Od 1. do 8. aprila do 16 sati: Elektronsko prijavljivanje za prijemni ispit na portalu Moja srednja škola
- 7. i 8. april, 9 - 16 sati: Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita
- 15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika
- 16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike
- 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru
- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
- 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzieke i baletske škole
- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga