Detaljan kalendar male mature:

- 1. i 2. april, 8-15 sati: Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)

- Od 1. do 8. aprila do 16 sati: Elektronsko prijavljivanje za prijemni ispit na portalu Moja srednja škola

- 7. i 8. april, 9 - 16 sati: Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita

- 15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika

- 16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike

- 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru

- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

- 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzieke i baletske škole

- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga