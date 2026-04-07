Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu pokreće inicijativu „Ti predloži – Kancelarija za IT i eUpravu digitalizuje“ i poziva sve građane i predstavnike privrede da predlože koje administrativne postupke je potrebno digitalizovati u narednom periodu.

Cilj ove inicijative je da se kroz direktno učešće korisnika unaprede usluge javne uprave i dodatno eliminišu nepotrebne procedure, papirologija i čekanja u redovima.

predlože usluge koje žele da budu dostupne onlajn,

opišu konkretne administrativne probleme sa kojima su se susreli,

navedu situacije u kojima su od njih tražena dodatna dokumenta i koja su to dokumenta.

Sa više od 2,8 miliona registrovanih eGrađana, elektronska uprava u Srbiji već predstavlja jedan od ključnih servisa za građane i privredu, a ova inicijativa ima za cilj dalji razvoj usluga u skladu sa stvarnim potrebama korisnika.

Svi pristigli predlozi biće analizirani, a Kancelarija će, u saradnji sa nadležnim institucijama, raditi na tome da predloženi postupci postanu jednostavni, efikasni i u potpunosti digitalni.

„Želimo da čujemo građane i privredu – šta im oduzima vreme, gde nastaju prepreke i šta možemo da uradimo bolje. Ovo je još jedan korak ka tome da javna uprava bude istinski servis građana. Naš cilj je da razvijamo usluge sa fokusom na građane, a digitalizacija sredstvo da im svakodnevni život učinimo jednostavnijim.“, izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović.