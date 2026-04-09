Ispovest Igora Beograđanina (33) koji se oženio Stanom iz sela kod Požarevca (27) je jedna od interesantnijih priča u poslednje vreme, jer se potegla polemika oko "nevinosti devojke", a to se smatra prevaziđenom temom za bilo kakvu polemiku.

Kulturološke razlike između momka iz velikog grada i devojke iz provincije, ali mnogi smatraju da je njegovo razmišljanje pomalo primitivno, jer, kako kaže, Stanu je oženio samo zato što je bila nevina.

Zabavljali se 4 godine

- Bili smo u vezi četiri godine pre nego što smo odlučili da se venčamo - počeo je on svoju ispovest i nastavio:

- Ona je divna devojka iz pristojne porodice i mada sam znao da je odrasla u "maloj sredini", iskreno sam bio iznenađen kada sam na početku otkrio da je nevina. Moram priznati, malo mi je to godilo, dopala mi se ideja da nije bila ni sa kim pre mene.

Mladić dodaje da je imao strpljenja, pa je tako i nakon četiri godine veze dočekao i da imaju intimne odnose jutro posle venčanja, a to je za njih bila prva bračna noć.

- Bila je stidljiva u početku, ali se posle par minuta oslobodila, postajala je sve slobodnija i, mogu reći da je odnos bio fantastičan. Mnogo bolji nego sa iskusnim devojkama sa kojima sam bio pre nje. Ja sam se šokirao, očekivao sam da će da leži i gleda u plafon - priča ovaj momak.

Problemi uoči venčanja

Veza je svakim danom postajala sve čvršća, porodice su im se upoznale, a nije bilo naznaka da će to što su odrasli u različim sredinama i što su drugačije vaspitavani predstavljati problem. Sve dok nisu odlučili da se venčaju.

- Prvi problemi su se javili kada smo se dogovarali oko svadbe. Ja sam hteo da sa "matorcima" idemo na ručak, a da za društvo napravimo žurku. Ona je želela tradicionalnu svadbu, sve po redu - crkva, matičar, kupola od šampanjca, živa muzika... Iako to nije baš moj fazon pristao sam. Ako će to da je usreći, što da ne? Nije bila to neka velika žrtva koju je trebalo da prinesem - nastavio je svoju priču:

- Sve smo se dogovorili, zakupili smo veliku salu, jer njeni imaju mnogobrojnu rodbinu koju su želeli da ispoštuju. Tada sam primetio da su njeni roditelji počeli za mrvicu više da se mešaju nego što mi je bilo po volji. Imali su primedbe na jelovnik, nisu pristajali na onaj klasičan restoranski, već je moralo da bude pečenja i sarmi. Ok, ništa strašno, mislio sam. Na kraju krajeva, prvi put udaju ćerku i verujem da su godinama planirali kako će taj dan da izgleda. Zaista sam se trudio da ih razumem, i moje roditelje sam ubedio da se ni oni ne obaziru, niti mešaju. Neka bude kako mlada želi.

A onda je došao dan venčanja... I situacija koju ovaj mladić više nije mogao da prećuti.

- Poštujem svačije običaje, ali ovo nisam mogao da prećutim. Na dana venčanja, njeni roditelji su mi rekli da su odredili osobu koja će sedeti ispred sale i popisivati poklone. I ne samo to! Ko donese novac, na licu mesta će se koverta otvarati i upisivati ko je koliko dao. To je bila kap koja je prelila čašu! Mislim da mi je pritisak skočio na 300, toliko sam se iznervirao - kaže momak i dodaje i da se i dan danas razbesni kad se seti svega.