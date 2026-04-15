Delta Auto Grupa predstavila je novi model Farizon V7E, električno komercijalno vozilo koje donosi ono što je danas kompanijama najvažnije: niže troškove i jednostavnije svakodnevno korišćenje. V7E, član Farizon portfolija, je od početka razvijen kao električno vozilo, a ne kao prerada dizel modela, što znači da je bolje prilagođen stvarnim uslovima rada. U praksi, to znači više prostora, pouzdaniji rad i manju potrošnju. Sa tovarnim prostorom od 7 m³ i nosivošću do 1.370 kg, namenjen je gradskoj dostavi i svakodnevnim rutama. Domet ide do 330 km u kombinovanoj vožnji, odnosno do 470 km u gradskim uslovima, što omogućava da se završi više posla u toku dana, uz manje zastoja i punjenja.

Jedna od najvećih prednosti ovog modela su troškovi. Električna vozila nemaju veliki broj delova koji se habaju kao kod dizel vozila, pa su i troškovi održavanja niži. Uz to, razlika u trošku energije je višestruka, što na većim kilometražama donosi ozbiljne uštede. Dodatnu sigurnost daje garancija na bateriju od 8 godina ili 200.000 kilometara, kao i brzo punjenje baterije od 20 do 80% za oko 30 minuta. “Farizon vozila, u zavisnosti od režima i opterećenja, na 100 kilometara vožnje troše industrijske struje za maksimalno oko 400 dinara, dok kod sličnih dizel vozila taj trošak goriva ide i do 2.500–3.000 dinara. To znači da je razlika u trošku i do pet do sedam puta, a na većim kilometražama te uštede mogu biti čak i veće od same cene vozila”, pojasnio je Stevan Kristić, direktor Delta Automoto, u Delta Auto Grupi.

V7E se može dodatno opremiti i termo nadogradnjom, što ga čini praktičnim rešenjem i za transport robe u kontrolisanim temperaturnim uslovima. Uz to, dolazi sa savremenom opremom koja olakšava vožnju i svakodnevni rad.

Delta Auto Grupa obezbeđuje i kompletnu servisnu podršku kroz svoju mrežu, kao i dostupnost originalnih delova, dok su za klijente pripremljeni i povoljni modeli finansiranja, kroz lizing i dugoročni najam. Poverenje potvrđeno i iz Kine i sa domaćeg tržišta Predstavljanje modela V7E dolazi nakon nešto više od godinu dana od kada je Delta Auto Grupa uvela brend Farizon na domaće tržište. U tom periodu izgrađeno je snažno partnerstvo sa Geely grupacijom, ali i poverenje kupaca koji ova vozila već koriste u svakodnevnom poslovanju. To potvrđuju i konkretni rezultati: Farizon je već postao dominantan izbor u segmentu električnih lakih komercijalnih vozila u Srbiji, sa više od polovine ukupne prodaje u ovoj kategoriji tokom prošle godine. Pored toga, prošle godine na godišnjoj konferenciji u sedištu Farizona u Kini, Delta Auto Grupa je dobila globalnu nagradu Market Breakthrough Award za najbolji tržišni proboj u prvoj godini poslovanja sa ovim brendom.

„Za nešto više od godinu dana izgradili smo snažno partnerstvo sa Farizonom i stekli poverenje tržišta, što nam jasno pokazuje da zajedno sa Geely grupacijom donosimo rešenja koja imaju realnu vrednost za svakodnevni biznis“, izjavio je Stevan Kristić. Sve veće interesovanje kompanija za električne flote pokazuje da ovo više nije tema budućnosti, već realna potreba tržišta. Novi model V7E je upravo odgovor na to. To je vozilo koje omogućava firmama da rade efikasnije, uz manje troškove i jednostavniju organizaciju posla. https://farizon.rs/