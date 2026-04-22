Vlasnici stana u Pančevuostali su nemi pred prizorom koji su zatekli nakon što su podstanari, muškarac i žena sa detetom, napustili njihov dom.

Ljudi kojima su na reč i poverenje dali ključeve svog doma, pretvorili su ga u deponiju u kojoj se više ne može živeti.

Na društvenoj mreži Tik Tok, na nalogu "milicaa_nm", osvanuo je snimak koji je zgrozio Srbiju.

Vlasnici su, ušli u svoj stan očekujući da ga pripreme za sledeće stanare, ali ih je tamo sačekao haos nedostojan čoveka.

Pod se ne vidi od smeca, zidovi uništeni

Đubre je ne samo na stolu već i svuda na podu.

Na snimku se vidi jeziv prizor. Plastične flaše, kese iz kojih ispada otpad i đubre razbacano po celom stanu. Na pojedinim mestima, pod se uopšte ne vidi od gomile smeća, a u kupatilu je situacija još alarmantnija - wc šolji je praktično nemoguće prići.

Zidovi, koji su nekada bili čisti, sada su potpuno ižvrljani i oštećeni, dok je nameštaj neupotrebljiv.

"Evo kako izgleda kada pogrešnoj osobi izdaš stan. Bez poštovanja, bez odgovornosti, bez osnovne higijene. Stan nije čišćen niti održavan mesecima. Ključ stana ne otvara samo vrata, već i karakter ljudi", navodi se u opisu snimka.

Šerpe pune buđave hrane i neplaćeni računi

Kuhinja je posebna priča u ovom hororu. Vlasnici su zatekli šerpe i tanjire u kojima se nalazi ubuđala hrana, koja je tu očigledno stajala nedeljama. Miris truleži i nebrige širi se prostorom koji je nekome bio dom.

Pored uništenog stana, vlasnike su dočekali i neplaćeni računi, kao i svedočanstva komšija o stalnoj buci i narušavanju reda i mira u zgradi.

Tu je boravilo i dete!

Stanari su potpuno uništili stan u Pančevu koji su iznajmljivali.

Ipak, ono što je vlasnike najviše pogodilo jeste činjenica da je u takvoj prljavštini boravilo i malo dete.

"Najteži deo ove priče je okruženje u kom je boravilo malo dete. Iza sebe su ostavili štetu koja zahteva potpuno renoviranje stana. Najteže nije šteta, već razočaranje u ljude. Stan je izdat iz poverenja, a vraćen u stanju koje zahteva potpunu sanaciju", očajni su vlasnici.