Otrov za pacove pronađen u teglama hrane za bebe uznemirio je javnost širom Evrope, nakon što su austrijske vlasti na rafovima jednog trgovinskog lanca otkrile kontaminirani proizvod renomiranog proizvođača HiPP. Reč je o kašici sa šargarepom i krompirom, a sumnja se da je u pitanju organizovani kriminal i pokušaj iznude koji obuhvata više zemalja centralne Evrope.

Prema dostupnim informacijama, sporni proizvodi za sada nisu konzumirani, ali je slučaj povezan sa pretnjama upućenim kompaniji i planom da se otrovane teglice plasiraju na tržišta Austrije, Češke i Slovačke. Sumnjivi proizvodi pronađeni su u više država, dok su vlasti u Sloveniji preventivno povukle određene serije iz prodaje. Sve dodatne informacije roditelji mogu pronaći na zvaničnom sajtu ove kompanije, gde je detaljno objašnjena situacija i potvrđeno da Srbija nije pogođena ovim slučajem.

Pokrenuta međunarodna istraga

Kako je za emisiju "Redakcija" na Kurir TV izjavio Milutin Ilić, izvršni direktor Instituta Geopolitikon koji se uživo uključio iz Praga, u toku je međunarodna istraga u kojoj učestvuje više bezbednosnih i zdravstvenih institucija.

"Prema zvaničnim informacijama, vodi se međunarodna policijska istraga u kojoj učestvuju Austrija, Češka, Slovačka, a naknadno i Nemačka. Hipoteza istrage jeste da je krajem marta proizvođaču upućena pretnja da će određeni broj proizvoda biti zatrovan i plasiran u prodaju", rekao je Ilić.

On je naveo da je do sada pronađeno pet od ukupno šest spornih tegli koje su pomenute u pretnji, dok se za jednom i dalje traga, uključujući i područje na granici Austrije i Mađarske.

„Važno je istaći da nadležni organi za sada ne procenjuju da postoji visok nivo rizika za širu populaciju, ali su građani upozoreni da obrate pažnju na sumnjive proizvode, posebno na oštećenja ambalaže i neobične oznake", dodao je Ilić.

Policija i inspekcijske službe širom regiona su u pripravnosti, a dodatnu zabrinutost izazivaju navodi pojedinih medija da bi broj spornih tegli mogao biti i veći od zvanično potvrđenog.

Apel za sve roditelje

Iz kompanije HiPP saopšteno je da sporni proizvodi nisu u prodaji u Srbiji, te da su svi proizvodi na domaćem tržištu bezbedni za upotrebu. Roditelji se upućuju na zvanični sajt kompanije, gde su objavljene detaljne informacije o slučaju.

O ozbiljnosti potencijalnih posledica govorio je i Saša Milićević, koji je u istoj emisiji istakao da su ovakvi slučajevi bez presedana.

"Nikada se u praksi nismo susreli sa tim da se otrov za pacove nađe u dečjoj hrani. To je izuzetno opasno, jer većina tih preparata sadrži supstance koje sprečavaju zgrušavanje krvi i dovode do masivnih krvarenja u organizmu", upozorio je Milićević.

On je objasnio da posledice zavise od unete doze, ali da čak i manje količine mogu biti izuzetno rizične, naročito za decu.

"U većim dozama može doći do smrtnog ishoda, dok i manje količine, ako se unose više puta, mogu izazvati ozbiljna unutrašnja krvarenja. Ovo je nešto što prevazilazi sve sa čim smo se do sada susretali", zaključio je pedijatar.