Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se sa visokom delegacijom Narodne Republike Kine, koju je predvodio potpredsednik Odbora za stanovništvo, resurse i životnu sredinu Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije, gospodin Džang Džinan.

Tokom srdačnog i sadržajnog razgovora, ministar Đurđević Stamenkovski istakla je izuzetan značaj odnosa Republike Srbije i Narodne Republike Kine, naglasivši da Kina predstavlja jednog od najvažnijih strateških partnera naše zemlje.

Ona je podsetila da su odnosi dve države dostigli najviši nivo bilateralne saradnje uspostavljanjem zajednice zajedničke budućnosti Srbije i Kine, što predstavlja istorijski iskorak i potvrdu čeličnog prijateljstva dva naroda.

Ministar je izrazila zahvalnost Narodnoj Republici Kini na doslednom i principijelnom poštovanju vitalnih državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije, posebno kada je reč o kontinuiranoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i stavu zvaničnog Pekinga u međunarodnim organizacijama po pitanju Kosova i Metohije.

Govoreći o ekonomskoj saradnji, ministar je naglasila da je Kina jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera i najveći strani investitor u Srbiji, te da kineske kompanije realizuju neke od ključnih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji, doprinoseći privrednom razvoju, otvaranju novih radnih mesta i jačanju ekonomske sigurnosti brojnih porodica.

Dve delegacije razmotrile su aktuelne demografske i ekonomske pokazatelje razvoja Srbije i Kine, uz zajedničku ocenu da postoji značajan prostor za dodatno unapređenje saradnje, naročito u oblastima rada, zapošljavanja, socijalne politike i socijalne zaštite.

U tom kontekstu, ministar je ukazala na uspešnu primenu postojećeg Sporazuma o socijalnom osiguranju između dve države, koji trenutno obuhvata penzijsko i invalidsko osiguranje, ističući zainteresovanost srpske strane da se u budućnosti razmotri i njegovo proširenje na oblast zdravstvenog osiguranja za naše radnike angažovane u Narodnoj Republici Kini.

Posebno je naglašeno da odnose Srbije i Kine dodatno osnažuju međusobno poštovanje i iskreno prijateljstvo dva naroda, kao i bliski odnosi dvojice predsednika – predsednika Republike Srbije i predsednika Narodne Republike Kine – što predstavlja snažan temelj sveobuhvatne saradnje dve zemlje.

Ministar je istakla i da srpski i kineski narod dele slobodarsku tradiciju, kao i zajedničko istorijsko iskustvo stradanja. Podsetila je da je tokom NATO agresije 1999. godine bombardovana i Ambasada Narodne Republike Kine u Beogradu, naglasivši da je dužnost obe države da neguju kulturu sećanja, istorijsku istinu i trajno poštovanje prema žrtvama.

U tom duhu, predstavnici Republike Srbije će i ove godine prisustvovati obeležavanju godišnjice bombardovanja Ambasade Narodne Republike Kine u Beogradu, 7. maja, kao simbolu zajedničkog pamćenja i prijateljstva koje traje.