- Istina koja ne prestaje da nas boli. Na Dan sećanja na žrtve Holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma, poklanjamo se senima stotina hiljada nevino stradalih u Jasenovcu, Donjoj Gradini i svim stratištima gde je zlo pokušalo da izbriše čitave narode - istakla je ministarka.

Ona dodaje da je naša dužnost da pamtimo.

- Ne iz mržnje, već iz poštovanja prema žrtvama i odgovornosti prema budućnosti. Narod koji zaboravi svoje žrtve, rizikuje da izgubi i svoju slobodu, i svoje dostojanstvo i svoje ime. Zato Srbija pamti, ne da bi živela u prošlosti, već da joj se ona nikada više ne bi ponovila.

Ne propustiteDruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski sa visokom kineskom delegacijom: Čelično prijateljstvo Srbije i Kine temelj nove zajedničke budućnosti
Politika"ISTORIJSKI KORAK KADA JE REČ O ZAŠTITI I BRIZI O OSOBAMA SA INVALIDITETOM" Ministarka Đurđević Stamenkovski o Zakonu roditelj-negovatelj
PolitikaMINISTARKA STAMENKOVSKI SE SASTALA SA AMBASADOROM ARGENTINE: Razgovarano o povratku posmrtnih ostataka heroja Blagoja Jovovića u Srbiju
PolitikaPESMA "ĐURĐEVDAN" NASTALA JE ZA VREME DRUGOG SVETSKOG RATA... Đurđević Stamenkovski: "Svakog četvrtka u centru Štutgarta jedan Srbin je izlazio u podne..."
