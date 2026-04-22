Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Spomen parku Jajinci obeležavanju Dana sećanja na žrtve Holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma.
SRBIJA PAMTI, NE DA BI ŽIVELA U PROŠLOSTI, VEĆ DA SE ONA NE BI PONOVILA: Ministarka Stamenkovski na obeležavanju Dana sećanja na žrtve Holokausta i genocida
- Istina koja ne prestaje da nas boli. Na Dan sećanja na žrtve Holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma, poklanjamo se senima stotina hiljada nevino stradalih u Jasenovcu, Donjoj Gradini i svim stratištima gde je zlo pokušalo da izbriše čitave narode - istakla je ministarka.
Ona dodaje da je naša dužnost da pamtimo.
- Ne iz mržnje, već iz poštovanja prema žrtvama i odgovornosti prema budućnosti. Narod koji zaboravi svoje žrtve, rizikuje da izgubi i svoju slobodu, i svoje dostojanstvo i svoje ime. Zato Srbija pamti, ne da bi živela u prošlosti, već da joj se ona nikada više ne bi ponovila.
