Na mejl adrese redakcija Kurira i Monda danas su stigle četiri dojave o postavljenim bombama u zgradi u kojoj se, pored Kurira i Monda nalaze se redakcije drugih medija koje posluju u okviru kompanije Mondo INC. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren i izvršili su detaljan pregled objekta.

Zbog bezbednosnih razloga zgrada je bila u potpunosti evakuisana, a rad je privremeno bio obustavljen.

Nakon završenog pregleda, utvrđeno je da je dojava o bombi bila lažna, objekat je proglašen bezbednim, a zaposleni su se vratili na svoja radna mesta.