U duhu dugogodišnje tradicije promovisanja čitanja i dostupnosti knjiga, McDonald’s će 23. aprila donirati 150 knjiga biblioteci u Bavaništu, sa ciljem da doprinese unapređenju kulturnog sadržaja i podstakne ljubav prema knjizi među decom i mladima u lokalnoj zajednici.

Pored toga, 23. i 24. aprila, uz svaki Happy Meal obrok, mališani će na poklon dobiti po jednu knjigu iz edicije Happy Readers,čime McDonald’s dodatno želi da inspiriše porodice da zajedno provode vreme uz čitanje.

Ova inicijativa deo je globalnog opredeljenja kompanije da kroz svoj Happy Meal program omogući deci lakši pristup knjigama. McDonald’s u Srbiji već godinama unazad sprovodi aktivnosti usmerene na razvoj čitalačkih navika, kroz partnerstva i različite programe, kompanija je do sada distribuirala hiljade knjiga i kontinuirano radi na tome da knjige budu dostupne što većem broju dece.

„Verujemo da knjige imaju moć da inspirišu, razvijaju maštu i otvaraju nove svetove za decu. Kroz naše dugogodišnje aktivnosti želimo da doprinesemo tome da svako dete ima priliku da otkrije radost čitanja. Upravo zato, i ove godine obeležavamo Svetski dan knjige konkretnim doprinosom lokalnoj zajednici, ali i poklanjanjem knjiga našim najmlađim gostima“, izjavila je Desanka Landauer, direktorka marketinga kompanije McDonald’s u Srbiji.