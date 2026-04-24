Ugledni srpski gastroenterolog otkrio zašto smo u zabludi kada je topla voda sa limunom u pitanju i savetuje tri stvari za početak dana - med, rakiju i tursku kafu.

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, savetuje ove tri stvari za početak dana.

Topla voda sa limunom je napitak koji izaziva brojne dileme. Istina je da je mnogi stručnjaci preporučuju da se pije ujutru na prazan stomak, dok ima i onih koji tvrde da ne postoje pozitivni efekti na zdravlje, naročito jer nije važno da li je voda hladna ili topla.

Čak je bilo i onih koji su isprobavali eksperimente, u želji da se sami uvere šta se to promenilo ako su, na primer, pili toplu vodu sa limunom sedam dana.

Zato je postavljeno pitanje prof. dr Vojislavu Perišiću šta je istina i kako topla voda s limunom stvarno deluje na organizam.

On je za Mondo razbio zabludu mnogih i otkrio zašto su se u njegovom selu svako jutro uzimale tri stvari - kašičica meda, čašica rakije i turska kafa. Prema njegovim rečima, topla voda sa limunom nam zapravo samo prija.

- Topla voda sa limunom može samo da raširi želudac i privremeno umanji osećaj gladi. Ja sam bio veliki štreber, pripremao sam ispit od prve do zadnje strane. Limun je slaba limunska kiselina, a slabe kiseline suzbijaju disocijaciju jakih kiselina. Kad stavite limunov sok u čašu vode, limunska kiselina kao slaba kiselina suzbija lučenje jake kiseline u želucu, hlorovodonične kiseline. Nama je zato prijatnije kad je popijemo - otkrio je dr Voja.

"U mom selu ovako se počinjao doručak"

- U mom selu ovako se počinjao doručak - kafena kašika meda, čašica rakije i tuska kafa. Znate zašto? Med da pojača moždane aktivnosti i da ujutru budemo bistriji, kafa da budemo pametniji, a rakija da budemo raspoloženiji. Moj deda je to stalno uzimao - rekao je dr Perišić.

- Svojevremeno sam se bavio medom. Pre nego što vam objasnim zašto je dobar, moram da napravim digresiju. Za vreme Josipa Broza Tita, ja sam bio predsednik jedne komisije koja je kontrolisala rad bolnica u Srbiji. Jedna od njih bila je Čačak bolnica. Tamo je bio čuveni hirurg, doktor Ocoković. Kažu da mu nije ravnog bilo. Rekao mi je da dođem da vidim nešto. Ležala je jedna popadija, kao kuća lepa žena, sa otvorenom ranom. Sestra je razvijala zavoje, a on mi je rekao da pogledam ranu koja je u ranoj fazi zarastanja. Pitao sam kako, a on mi je rekao da med ima antiinfektivno i antiupalno dejstvo - rekao je dr Voja i objasnio zašto je med dobar za zdravlje:

Ujutru med, čašica rakije i turska - znate zašto?

- Svaki med, pravi med je sterilan. U njemu nikada nema nijedne štetne bakterije. Med je kao melem na ranu, veoma je koristan za upalni proces. Treba ga koristiti, ali ne treba preterivati. Od meda se pravi jedan preperat koji se zove perga. U pergi se nalazi 35 hemijskih jedinjenja koji imaju snažan uticaj na nervni sistem i poboljšavaju funkcije nervnog sitema - rekao je dr i otkrio odličnu zamenu za med za one koji ne smeju da ga jedu.