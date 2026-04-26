Prva asocijacija na Prvi maj je roštilj u prirodi, a ima li šta lepše od roštilja s crnim lukom? Iako mnogi Srbi ne mogu da zamisle jedno bez drugog, poznati gastroenterolog dr Vojislav Perišić savetuje suprotno.

Dr Perišić je objasnio šta je najštetnije u roštilju i kako marinada može da neutrališe štetne sastojke.

- Raspitivao sam se kod jednog svog pacijenta, on snabdeva restorane. Pitao sam kako oni prave roštiljsko meso. Kaže on meni - prvo je važan odabir mesa koje će biti doneto. Onda se meso samelje, pa se izmesi sa antioksidantnim koktelom ulja. Stavi se maslinovo ulje, origano i malo senfa. Onda se to umesi, pa stoji 8-10 sati u frižideru - objasnio je on.

- Natapanje tim uljem ima jako antioksidativno dejstvo. Pa kad na red dođe termička obrada, crveno meso kada dobije prooksidantne materije, neutralisaće ih ta marinada. Ne govorim ja ovo napamet, švedska studija sprovedena u Malmeu navodi da je evropska zajednica odvojila 50 miliona evra da bi videla efekte baš ovih materija na mleveno meso koje će se grilovati. Antioksidativne materije, u tom smislu, tretiranje mesa pre termičke obrade da postoji. Identična je situacija sa kobasicama, i to meso, ta smeša mora da se natopi bar nekoliko sati. A kada je u pitanju meso kao što je svinjski vrat, e njega položite u marinadu i neka ostane ceo dan - rekao je profesor jednom prilikom na TV Prva.

Dr Vojislav Perišić objasnio kako se priprema roštilj meso Foto: Printscreen/Prva TV

Mleveno meso je sumnjivo jer ne znamo da li je krišom u njega stavljen hleb. Roštilj je na lošem glasu zbog dima, sagorevanja, "pocrnelih" delova, da li je ćumur problem?

- Kada se na njemu peče, od ćumura mora nastati žar, a ne da i dalje gori i ispušta dim. On mora da izgori, ono drvo, pa toplota od žara samo da utiče na meso. Taj dim, sadrži mikropartikule i toksične ugljovodonike, dakle ćumur mora da izgori i da ostane žar, pa tek onda vi nastupate i stavljate meso na roštilj - rekao je dr Perišić.

A kada je u pitanju so, nije isto kod kuće i u kafani, objasnio je on.

Da li treba stavljati so?

- Ugostitelji sole da bi se što više popilo, to je stari štos. Čim uzimamo so, mi moramo da je razblažimo u organizmu, a nećemo vodu piti u kafani, taman posla, uzmemo neki tanki špricer... Soli stavite koliko-toliko samo, ruzmarin obavezno, kako da ne! Ruzmarin potopite u maslinovo ulje, iskoristite ga za marinadu, isto će štititi meso - rekao je on.

Da li neke druge namirnice neutrališu štetne prooksidante u mesu?

Salata obavezno, luk nikako

- Jaču hranu, bogatu, neutrališe dobra salata. Zeleniša da bude mnogo! Kupus salata, zelena salata, celer, da znate da se celer dodaje. To je od kapitalnog značaja zbog karotenoida, luk nadima jer promoviše probiotske materije.Od njega i ožednimo. To nije komforni osećaj, ja to ne bih savetovao osim mladog luka, to je druga priča.