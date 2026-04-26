Dečak (6), koji je sinoć nestao u Nišu, nakon gotovo tročasovne potrage u kojoj su osim policije, Žandarmerije i Gorske službe učestvovali i građani, pronađen je u jednom hostelu u Ulici Babičkog odreda gde i živi.

Tokom pretrage kuća na trasi mogućeg kretanja nestalog deteta koju je zabeležila nadzorna kamera, a policija je ušla i u taj hostel,.

- Mališan je bio uplakan, verovatno se uplašio, policija ga je preuzela i predala majci. Neverovatno je kako niko od osoblja ili gostiju nije obratio pažnju na dete u pidžami i alarmirao policiju naročito uzimajući u obzir da je cela zemlja bila na nogama a apel za pomoć kružio je društvenim mrežama. On je sam ušao u hostel i sve vreme je bio unutra - navode izvori upoznati sa ovim slučajem.

Podsećamo, zbog nestanka tog dečaka bio je aktiviran alarm u okviru platforme ''Pronađi me'', a pošto je pronađen i alarm u okviru te platforme je isključen.

Prema ranijim informacijama policije, bio je prijavljen nestanak dečaka visokog oko 130 centimetara, plave kose, vezane u repić i plavih očiju.