Slušaj vest

Ceo Niš bio je na nogama u subotu uveče, kada je oko 20:30 sati u javnosti objavljeno da je nestao šestogodišnji dečak u pižami.

Kraj srećne potrage usledio je oko 23 sata, kada je dečak pronađen u jednom hostelu, na svega nekoliko desetina metara od svog doma. U potragu su se do tada uključili Žandarmerija i Gorska služba, a kretanje dečaka je pratilo kroz kamere. Policija je ušla u hostel i pronašla ga u jednom delu većeg objekta, gde su im se pridružili i radnici hostela koji su pomagali u potrazi.

- Ne, nije bio u vešeraju ili podrumu, kako se to pretpostavljalo. Bio je u hodnicima. Nisam ga ja našao - rekao nam je vlasnik objekta D.Đ.

Dečak je, prema svemu sudeći, izašao iz dvorišta i krenuo niz ulicu. Nakon toga je očigledno ušao u hostel i tu je tumarao po hodnicima. Verovatno se izgubio i počeo da plače jer se uplašio.

Vlasnik hostela sinoć nije bio prisutan na licu mesta, a vrata inače, po njegovim rečima, nisu stalno otvorena nego ih je, po svemu sudeći, neko ostavio otvorenim.

- Dete je izašlo iz kuće, išlo - levo desno, videlo otvorena vrata, ušlo pa se popelo gore na sprat. Tu je crtao, neke tanjire ubacivao u frižider. On se igrao tu, neki gosti su čuli neku galamu, a policija je bila tu na ulici jer su oni locirali gde je dete nestalo. I ovi gosti su rekli policiji: "Mi čujemo nešto, da nije to". Policija se popela na sprat i našla dete, zdravo, pravo, sve - ispričao je za "Blic" vlasnik hostela D.Đ.

U trenutku kada je objavljeno da je dečak nestao, sve relevantne službe, na čelu sa policijom, intenzivno su se angažovale u potrazi. Dečak je pronađen u dobrom zdravstvenom stanju, sem što se malo uplašio. Na kraju je bio predat majci.

Podsećamo, zbog nestanka tog dečaka bio je aktiviran alarm u okviru platforme ''Pronađi me'', a pošto je pronađen i alarm u okviru te platforme je isključen.