ANĐELA MIHAJLOVIĆ (23) NESTALA U BEOGRADU "Pokušala da nam se javi sa instagrama vozača autobusa, živi u Beču"
Anđela Mihajlović (37) iz Beograda nestala je danas oko 8 i 25 sati na stajalištu Zeleni venac.
Kako se saznaje, ona je u četvrtak došla iz Beča u Beograd, međutim, od tada se nije javila nijednom članu porodice, dok je danas poslednji put viđena na Zelenom vencu.
Nju je poslednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša.
Njena snajka se oglasila i ispričala kada su se poslednji put čule.
- Anđela živi u Beču, a u četvrtak je stigla u Beograd. Od tog dana nije se čula ni sa kim od članova porodice. Jutros je pokušala da mi se javi sa Instagrama od vozača autobusa, on je rekao da je bila vidno dezorijentisana, bez telefona, ključeva od auta, bez novca i ličnih stvari. Rekla mu je da je morala da napusti hotel, ali mi ne znamo ni u kom hotelu je bila - rekla je ona.
Svi koji imaju bilo kakvu informaciju i nestaloj Anđeli mogu kontaktirati policiju ili pozvati na broj 0659738997l.
Kurir.rs/Blic