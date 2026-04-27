Slušaj vest

"Čula sam se sa Anđelom u četvrtak. Sve je bilo normalno. Iznajmila je stan na dan, trebalo je da ide kod psihoterapeuta. Juče sam prijavila njen nestanak, policija je traži. Ona je sigurno opljačkana, sigurno nema i ne zna kako da se vrati...", kaže Jelena, majka nestale Anđele Mihajlović (37) koja je nestala juče u Beogradu.

Mlada žena je, navodno, poslednji put u 8.25 sati viđena na stajalištu Zeleni venac u centru Beograda i od tada joj se gubi svaki trag.

Anđelina mama kaže da je sinoć pronađen njen auto u garaži u centru Beograda.

- Njen auto ima GPS može da se locira. Auto je na njeno ime. Stoji i dalje u garaži. Ona je sigurno opljačkana, jer pisala je na Instagramu snaji sa Instagrama vozača autobusa. Sigurno ne zna kako da se vrati, jer sigurno nema ključeve, telefon, novac - kaže uplašena majka koja navodi da će danas otići iz Novog Sada u Beograd da policiji dostavi dodatne informacije i podatke Anđelinih prijatelja i poznanika koji bi eventualno mogli da pomognu u potrazi.

Kako navodi, njenu ćerku traži policija i dok god traje potraga neće moći da iznosi više detalja.

Nju je poslednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša.

Nestala bez telefona, nema ni novčanik niti lične stvari od sebe

Njena snaja oglasila se juče i ispričala kada su se poslednji put čule.

- Anđela živi u Beču, a u četvrtak je stigla u Beograd. Od tog dana nije se čula ni sa kim od članova porodice - ispričala je juče ona ranije.

Moli se svako ko ima informaciju o nestaloj Anđeli da se javi policiji na 192.