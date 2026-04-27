"Čula sam se sa Anđelom u četvrtak. Sve je bilo normalno. Iznajmila je stan na dan, trebalo je da ide kod psihoterapeuta. Juče sam prijavila njen nestanak, policija je traži. Ona je sigurno opljačkana, sigurno nema i ne zna kako da se vrati...", kaže Jelena, majka nestale Anđele Mihajlović (37) koja je nestala juče u Beogradu.

Mlada žena je, navodno, poslednji put u 8.25 sati viđena na stajalištu Zeleni venac u centru Beograda i od tada joj se gubi svaki trag.

Anđelina mama kaže da je sinoć pronađen njen auto u garaži u centru Beograda.

- Njen auto ima GPS može da se locira. Auto je na njeno ime. Stoji i dalje u garaži. Ona je sigurno opljačkana, jer pisala je na Instagramu snaji sa Instagrama vozača autobusa. Sigurno ne zna kako da se vrati, jer sigurno nema ključeve, telefon, novac - kaže uplašena majka koja navodi da će danas otići iz Novog Sada u Beograd da policiji dostavi dodatne informacije i podatke Anđelinih prijatelja i poznanika koji bi eventualno mogli da pomognu u potrazi.

ANĐELA MIHAJLOVIĆ (23) NESTALA U BEOGRADU "Pokušala da nam se javi sa instagrama vozača autobusa, živi u Beču"

Kako navodi, njenu ćerku traži policija i dok god traje potraga neće moći da iznosi više detalja.

Nju je poslednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša.

Nestala bez telefona, nema ni novčanik niti lične stvari od sebe

Njena snaja oglasila se juče i ispričala kada su se poslednji put čule.

- Anđela živi u Beču, a u četvrtak je stigla u Beograd. Od tog dana nije se čula ni sa kim od članova porodice - ispričala je juče ona ranije.

Moli se svako ko ima informaciju o nestaloj Anđeli da se javi policiji na 192.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteDruštvoANĐELA MIHAJLOVIĆ (23) NESTALA U BEOGRADU "Pokušala da nam se javi sa instagrama vozača autobusa, živi u Beču"
HrvatskaU SITNE SATE IZAŠLA IZ KUĆE I - NESTALA: Sandra kao da je u zemlju propala, ceo grad je traži, poslednji put viđena kraj ovog restorana (FOTO)
DruštvoOPSEŽNA POTRAGA U ZVEZDARSKOJ ŠUMI, PSI TRAGAČI I TERMALNE KAMERE! Pozvala sina na telefon i rekla mu da ne ume da izađe iz šume, otad joj se gubi svaki trag
Društvo"VIDELA JE POZNANICA... S MUŠKARCEM, PROMENILA BOJU KOSE" Misterija nestanka Ane Ličnik iz autobusa 23 sve zamršenija, a zbog ovog bivši muž veruje da je živa
DruštvoPOTPUNA MISTERIJA, RUMUNKA NESTALA U BEOGRADU Platila hotel, digla pare s bankomata i kao da je u zemlju propala! Evo na šta sumnja njen verenik (FOTO)
