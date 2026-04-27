Misterija oko nestanka Anđele Mihajlpović (37) iz Beča u Beogradu sve je veća, a policija je u nedelju uveče u javnoj garaži na Obilićevom vencu pronašla njen automobil marke BMW, bečkih registarskih oznaka.

- BMW tamne boje parkiran je u garaži 23. aprila, dakle u četvrtak i od tada nije pomeran. Auto je u dobrom stanju, nije oštećen ili nešto slično. Policija je pronašla njen auto u nedelju uveče, nakon što je prijavljen Anđelin nestanak, i to zahvaljujući GPS lokatoru koji on poseduje. Međutim, od Anđele nema ni traga ni glasa - kaže naš izvor i dodaje:

1/4 Vidi galeriju Automobil nestale devojke Foto: Kurir

- Od kad je parkiran po auto niko nije dolazio, nije primećeno ništa sumnjivo oko njega. On samo tu tako stoji i to je sve.

Naš izvor kaže da se u kolima, na instrument tabli, pored volana, nalazi jedna ceduljica.

- To je beli papir na kom sitnim slovima nešto piše. Da li je neka poruka ili neki račun, ko će ga znati - rekao je izvor Kurira.

Ceduljica u autu Foto: Kurir

Podsetimo, Anđela je u četvrtak doputovala u Beograd iz Beča u kom inače živi. Po rečima njene majke, u prestonicu Srbije je došla kako bi posetila psihoterapeuta.

- Ona je stigla u Bograd u četvrtak i tada se parkirala na Obilićevom vencu i tada se poslednji put čula s porodicom - ispričala je ranije njena mama koja je dodala i da njena ćerka kod sebe nema telefon niti dokumenta, te da veruje da je ona opljačkana.

Nestala Anđela Mihajlović Foto: Društvene Mreže

- Ona je poslednji put viđena u nedelju u 8.25 sati na autobuskoj stanici na Zelenom vencu, odakle se uputila ka Ulici kenza Miloša, gde je iznajmila stan na dan, ali se tamo nije pojavila. Tog dana je na stanici na Zelenom vencu uzela telefon od jednog vozača autobusa i poslala je poruku na Instagram svojoj snaji i to je poslednji trag - rekla nam je zabrinuta majka Jelena i dodala:

- Sve je prijavljeno policiji, traže je i nadam se da će je što pre pronaći. Dok traje potraga ne smem da iznosim više informacija.