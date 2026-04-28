Prostor Srbije nastanjuje oko 350 vrsta ptica, a više 100 vrsta boravi u našoj zemlji tokom seoba ili zimovanja. Najbrža ptica koja se gnezdi u Srbiji je sivi soko, strogo zaštićena vrsta, koja u obrušavanju na plen može da dostigne brzinu od 380 kilometara na čas. Prema dužini leta, izdvaja se jedna ptica, beloglavi sup Rajka, koja je postavila rekord u dužini putovanja.

Rajka je kumče zaposlenih Raiffeisen banke koja je, učestvujući u USAID projektu „Zajedno za prirodu” i u saradnji sa Fondacijom za zaštitu ptica grabljivica, pomogla markiranju te ptice nastojeći da podigne svest o važnosti zaštite ugroženih vrsta. Ovu inicijativu pokrenula je Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) i ima za cilj očuvanje bogadstva biodiverziteta i promociju primera dobre prakse.

Foto: Saša Preradović / Fondacija za zaštitu ptica grabljivica

Beloglavi sup Rajka, tipičan je pripadnik vrste specifičnoj po rasponu kila od skoro tri metra, načinu hranjenja i pronalaženja plena, oštrom vidu i učestvovanju u takozvanim nebeskim sahranama (ekskarnaciji) u pojedinim delovima sveta.

Rajka se, međutim, od svoje vrste razlikuje po specifičnom rekordu. Ona je prva ptica beloglavog supa za koju se pouzdano zna da je od Uvca stigla do Afrike.

Rajkino putovanje od Uvca do Sudana bilo je puno obrta, o čemu saznajemo zahvaljujući odašiljaču za satelitsko praćenje “instaliranom” na njenim leđima.

Otkad je krenula na put, odašiljač je prikazivao rute kojima je letela, od Uvca preko Bugarske, Turske, Sirije, Iraka, Jordana, Saudijske Arabije, Izraela, Sudana, sve do 27. novembra prošle godine.

Foto: Saša Preradović / Fondacija za zaštitu ptica grabljivica

Tog dana prestaje da šalje signal, negde u južnom Egiptu. Pretpostavka je bila da je uginula i da je udarila u dalevkovod, što se neretko dešava beloglavim supovima tokom putovanja.

Početkom marta 2026, međutim, signal sa satelitskog predajnika, odjednom počinje da isporučuje sve rute kojima je letela.

Pretpostavlja se da je bila “nevidljiva” jer u predelima Sudana kojima je letela nije bilo stabilne mreže.

Na socijalnim platformama pojavio se i snimak na kome se vidi da je uhvaćena. Prevodilac Fondacije za zaštitu ptica grabljivica potvrdio je da ljudi na sminku govore da će je nahraniti i pustiti. To se i dogodilo, nakon čega Rajka nastavlja putovanje.

Preletela je 10 zemalja i celo Arabijsko poluostrvo. Jedini je sup za kog znamo da je preleteo toliko kilometara i koji je toliko voleo putovanja.

Rajka se sada vraća kući, zajedno sa hiljadama belih roda i ždralova. Očekujemo njen povratak u Uvac.

Rajki put Foto: Promo