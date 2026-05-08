Pre tačno deceniju, na Markovdan, Sulejman Muratović je odlučio da sledi put svojih predaka.

Krstio se na Kosovu i Metohiji, primio pravoslavlje i nastavio život kao Dušan Obrenović. Ali povratak korenima pretvorio se u trnovit put popločan pretnjama smrću, odricanjem i zverskim mučenjem u prištinskom kazamatu, u kojem je proveo šest meseci. Nosi teške traume i preživljava uz terapiju, a za Kurir je otvorio dušu o stradanju.

- Svojim dželatima sam sve oprostio i molim se Bogu za njih - kaže Dušan (27), inače rodom iz Kosovske Mitrovice, dete iz mešovitog albansko-bošnjačkog braka.

Primio pravoslavlje na Kosmetu

Pravoslavna vera ga je oduvek interesovala. Njegov otac, koji je preminuo pre pet godina, pričao mu je da su njihovi preci Srbi poreklom iz Brčkog. Dušan je primio pravoslavlje u jednom srpskom manastiru na Kosmetu 2016. godine. Prezime je uzeo po dinastiji Obrenović, a ime po caru Dušanu.

Dušan Obrenović je zbog vere prošao golgotu Foto: Privatna arhiva

- Doživeo sam mnogo toga otkako sam se krstio. Pretili su mi smrću, odbačen sam od mnogih ljudi, govore svakojake rđave reči, neki kažu da sam to uradio iz koristi, nazivaju me pogrdnim imenima, kazuju da će da me tuku, progone... Nikome od njih ne želim ništa loše niti ih mrzim, molim se da im Bog pomogne, da im oprosti i da ne rade više to - priča Dušan za Kurir i nastavlja:

- Odabrao sam i odlučio da idem tim trnovitim i uskim putem, odabrao sam istinu, da sledim put Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, koji nije nimalo lak, put koji je pun iskušenja, ali je pravi i častan. Opredelio sam se da sledim put svojih slavnih predaka koji su bili pravoslavni Srbi. Preko jednog profesora koji se bavi proučavanjem porekla prezimena saznao sam da nam je poreklo od slavne srpske kraljevske porodice Balšić, koja je vladala Zetom.

Obrenović je, podsetimo, uhapšen na protestu u Zvečanu 29. maja 2023. pod optužbom za napad na Kfor i tzv. Policiju Kosova, čiji su ga pripadnici brutalno pretukli u policijskoj stanici.

Dušan Obrenović je primio pravoslavlje 2016. godine Foto: Privatna arhiva

Šest mesecio ležao nevin u kazamatu

- Pre odlaska u zatvor, u toku hapšenja, kada sam uveden u opštinu Zvečan, mnogo su me tukli i mučili samo zato što sam Srbin i pravoslavac. Bukvalno dve nedelje u zatvoru nisam mogao da se ispravim. Imao sam veru i znao sam da ću pre ili kasnije izaći na slobodu, jer ništa nikome nisam učinio, krivična dela za koja sam bio terećen se nisu desila. Šest meseci sam ležao nevin u kazamatu. Trenirao sam, izlazio u šetnje, trudio se da budem vedrog duha... - priseća se teških trenutaka.

Vladika Teodosije i Dušan Obrenović Foto: Privatna arhiva

Zahvalan Imao veliku podršku Dušan zahvaljuje svima koji su bili uz njega. - Značila mi je podrška mnogo. Posebno sam se obradovao kad sam izašao iz zatvora i video slike na kojima se vide transparenti podrške s mojim imenom i prezimenom, a koje su nosili srpski ratni veterani i borci. Čak sam doživeo čast da se moje puno ime i prezime spomene na sednici Saveta bezbednosti UN, a tada me je javno spominjao svuda i preneo pozdrave preko oficira za vezu Vlade Srbije u Prištini Dejana Pavićevića i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Preneo je pozdrave i naš vladika raško-prizrenski Teodosije, a podršku su pružili i mnogi drugi ljudi koji nisu samo iz vrha države i crkve, već i naši slavni glumci, pevači, umetnici... Želim svima neizmerno da zahvalim, svim ljudima od Amerike do Australije.

Dušan je zahvalan svima koji su mu pružili podršku Foto: Privatna arhiva

Kaže da su ga lažno, bez dokaza, optužili za četiri krivična dela - napad na ustavni poredak, napad na službeno lice, napad na lice pod međunarodnom zaštitom i učestvovanje u skupu koje vrši huliganstvo.

- Ništa od toga nisam počinio. Kad se navršilo šest meseci, sklopili smo sporazum sa sudom u Prištini da priznam krivično delo učestvovanja u skupu koje vrši huliganstvo i za mene je plaćena kaucija da bih se branio sa slobode. Pravosnažno sam oslobođen krivice i pušten na slobodu 27. novembra 2023, ali otad sam doživeo mnogo stresa, svašta mi se izdešavalo, tri puta sam ležao na psihijatriji, već duže od dve godine sam na terapiji...