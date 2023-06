"SUZE VAS SESTRE MOLE, VRATITE MI BRATA" Potresni govor sestre Dušana Obrenovića na Vidovdanskom skupu (FOTO)

SEVERNA MITROVICA - Dragi sugrađani, ja sam Selma Muratović, sestra Dušana Obrenovića koji je naočigled čitavog sveta nepravedno uhapšen 29. maja. Za dva dana biće tačno mesec dana kako su mi brata oteli i kako ga svake noći čekam da se vrati. Uzeli su mi ga zato što je mirno sedeo na protestu, zato što je bio uz svoje sugrađane, zato što se nije složio sa silom i nepravdom, poručila je u potresnom govoru Selma Muratović, sestra Dušana Obrenovića, koji je uhapšen i stavljen u pritvor bez ijednog jedinog razloga osim toga što nosi srpsko ime i prezime.

foto: Kurir

- Moj brat nije kriminalac, on je pošten momak koji je svaku koru hleba s mukom zaradio. On nikoga nije ni povredio ni uvredio, a njega su brutalno pretukli. Zašto? Pitam Evropu – ZAŠTO su ga mučili? Da li on ima ljudska prava? Da li je on ljudsko biće za vas? Suze vas sestre mole, vratite mi mog Dušana. Vratite nam uhapšene sugrađane, vratite nam našu braću!

00:58 Potresan govor sestre Dušana Obrenovića

Hvala vam svima što ste ovde da nam pružite podršku da Dušan i svi ostali nepravedno uhapšeni budu odmah oslobođeni i vraćeni svojim porodicama - molila je sa govornice Selma koja je svojim potresnim rečima mnogima naterala suze na oči.

Kurir.rs