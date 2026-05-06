Hadži Aleksandra Dimitrijević, mlada doktorka iz Niša, suočila se sa pravom životnom dramom kada joj je pre dve godine iznenada dijagnostikovana teška bolest. Usledile su stravične komplikacije i čak sedam teških operacija.

Iz najteže borbe ova doktorka izašla je kao pobednik i sada deli svoju priču o veri, preživljavanju i medicinskim greškama. Sve je počelo potpuno neočekivano jednog jutra, a onda je saznala da ima ulcerozni kolitis.

- Bukvalno sam se iz punog zdravlja razbolela. Jednog dana sam trčala u teretani, odradila ceo trening. Narednog jutra ja se budim sa jakim bolovima u stomaku, odlazim u toalet i imam krvavu stolicu. I tu kreće pad mog organizma - priseća se početka borbe.

Alarmantno stanje

Iako je njeno stanje bilo alarmantno, lekari nisu odmah prepoznali ozbiljnost situacije.

- Četiri puta sam se javljala na Kliniku za gastroenterologiju u Nišu i oni su me četiri puta vraćali kući bez hospitalizacije. Od prvog trenutka sam znala da mnogo toga nije u redu i da se radi o ozbiljnom stanju. Iako su me vraćali kući, iako su mislili: "Ma nije to ništa, ma to ti je virus". Razne izjave sam zaista čula od gastroenterologa, i to od vrsnih gastroenterologa - priseća se Aleksandra.

Zbog neadekvatne terapije, njeno debelo crevo je počelo "rapidno da propada", što je dovelo do stravične komplikacije.

- Došla sam do najteže komplikacije koja može da se desi kod zapaljenskih bolesti creva, a to je toksični megakolon koju preživi samo 1% ljudi - ističe ona.

"Bože, uzmi me, samo da se ova muka prekine"

Usledila je borba za goli život u kojoj je za samo 20 dana imala četiri velike životno ugrožavajuće operacije. Priznaje da su joj prve tri operacije potpuno iscrpele telo i duh.

- Nakon tri operacije ja sam već klonula, moram da priznam da mi je svega bilo preko glave i da sam na četvrtu operaciju krenula potpuno bez volje za životom. Ja sam rekla: "Bože, uzmi me samo da se ova muka prekine" - iskrena je Aleksandra.

Foto: Privatna Arhiva

Na sreću, ta četvrta operacija u Beogradu, izvedena "Božijim čudom", bila je uspešna.

Aleksandra je nakon prve operacije dobila stomu sa kojom je živela godinu dana i osam meseci. Za nju, ovo medicinsko pomagalo nije predstavljalo hendikep.

"Stoma je postala moja normala"

- Stoma je postala moja normala. Da nije te male kesice na stomaku ne bi bilo ni mene. Ja sam sa stomom i plivala, i planinarila, i putovala, i apsolutno sve radila što rade i ljudi koji ne nose stomu. Ja sam stomi zahvalna na novom životu. Ponovo me je rodila - iskreno kaže Aleksandra.

Foto: Privatna Arhiva

U poslednje dve operacije, čuveni profesor Goran Stanojević uspeo je da joj skine stomu i formira takozvani unutrašnji "J pauč" od tankog creva. Sećanje na buđenje nakon te teške, šestočasovne operacije pamtiće zauvek.

- Kada sam se probudila na intenzivnoj nezi meni je prvo bilo hladno. Uopšte nisam razmišljala o tome da li je postavljen pauč ili nije, razmišljala sam samo da prestane da mi bude hladno i rekla sam: "Bože, hvala ti, živa sam" - priseća se Aleksandra navodeći da, nakon što je shvatila da je zahvat uspeo, usledila je "neopisiva sreća".

Apel kolegama: Hospitalizujte pacijenta kom nije dobro!

Kao i pacijent i lekar, Hadži Aleksandra ima jasnu poruku, za pacijente da "ne guglaju simptome, već da slušaju lekare", a za svoje kolege još oštriju opomenu:

- Apelovala bih na lekare: ako vidite da pacijent nije dobro, hospitalizujte ga! Vi ga ne vodite kući u svoj krevet, vi ga stavljate u krevet Kliničkog centra i radite sve moguće analize - zaključuje ona.

Danas, ova devojka neverovatne energije uživa u svakom novom danu.

- Vodim računa šta jedem, a jedem jako zdravo. Kako sam i rekla u jednom videu na svom Instagram profilu, postala sam mama jednog pauča i to je zaista tako - dodaje kroz osmeh i zaključuje:

- Upadanje u neko stanje depresije, odustajanje od života, ne sme da bude opcija! Ja sam iz te negativne situacije gledala da izvučem najbolje što mogu, naučila sam da budem pozitivnija i zahvalnija u životu.

Kurir/Blic žena/Kopernikus TV