Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, a jedno od verovanja na ovaj veliki praznik je da se od ranog jutra gleda u nebo, zato što vremenske prilike imaju veliko značenje.

U skoro celoj Srbiji jutro je osvanulo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Ako je suditi po narodnim verovanjima, ne piše nam se dobro.

Danas je Sveti Vasilije Ostroški, svetac kog mnogi poštuju, ali mnogi ga se i boje. Ipak, verovanje kaže da je loš predznak ako baš tog dana bude kiše ili nevreme.

Treba otići u crkvu

To znači da je svetac ljut zbog greha koje smo načinili, zato narednog dana treba otići u crkvu ili manastir i pomoliti se Bogu, prenosi Informer.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je dva upozorenja za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za 12. maj.

Vremenske nepogode

- Danas nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije - navodi RHMZ.

Izdato je upozorenje i na olujni vetar.

- Danas kasnije posle podne i tokom večeri, uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h - saopštio je RHMZ.