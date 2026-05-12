Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, a jedno od verovanja na ovaj veliki praznik je da se od ranog jutra gleda u nebo, zato što vremenske prilike imaju veliko značenje.

U skoro celoj Srbiji jutro je osvanulo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Ako je suditi po narodnim verovanjima, ne piše nam se dobro.

Danas je Sveti Vasilije Ostroški, svetac kog mnogi poštuju, ali mnogi ga se i boje. Ipak, verovanje kaže da je loš predznak ako baš tog dana bude kiše ili nevreme.

Treba otići u crkvu

To znači da je svetac ljut zbog greha koje smo načinili, zato narednog dana treba otići u crkvu ili manastir i pomoliti se Bogu, prenosi Informer.

Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je dva upozorenja za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za 12. maj.

RHMZ

Vremenske nepogode

- Danas nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije - navodi RHMZ.

Izdato je upozorenje i na olujni vetar.

- Danas kasnije posle podne i tokom večeri, uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h - saopštio je RHMZ.

