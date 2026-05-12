Sveti Arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve (SPC) sazvao je redovno zasedanje Svetog Arhijerejskog Sabora za 13. i 14. maj.

Zasedanje će svečano početi u sredu 13. maja sabornom svetom liturgijom sa prizivom Duha Svetog u hramu Svetog Save na Vračaru, saopšteno je iz SPC.

Radni deo najvišeg jerarhijskog, crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela SPC, pod predsedništvom patrijarha srpskog Porfirija započeće 14. maja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru.

Po proceduri određenoj Poslovnikom o radu, zasedanje Sabora počinje usvajanjem dnevnog reda, a nastavlja se razmatranjem izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda, prenosi RTS.

Na kraju zasedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost.

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao arhijereji će odlučivati i o statusu episkopa žičkog Justina, koga je Sinod SPC 18. februara razrešio dužnosti upravljanja eparhijom do redovnog zasedanja Sabora, uz pokretanje postupka za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti. Prema navodima Sinoda, odluka je doneta nakon kontrole materijalno-finansijskog poslovanja eparhije i utvrđenih nepravilnosti.

- Vladike će imati priliku da se o odluci Sinoda izjasne - da je odbiju ili prihvate. Sabor bi mogao da potvrdi, tj. usvoji, izveštaje komisije koja je utvrdila nepravilnosti u radu mitropolita žičkog Justina. Ukoliko dođe do toga, on bi bio trajno razrešen upravljanjem Eparhije žičke i postao bi umirovljeni mitropolit. U tom slučaju bio bi mu određen manastir u kom bi boravio. Ukoliko vladike ne usvoje izveštaj komisije, mitropolit Justin bi mogao dobiti premeštaj u drugu, manju eparhiju - otkrio je naš izvor iz crkvenih krugova.

Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da se Eparhija žička podeli na dve eparhije, jednu sa sedištem u Čačku i drugu sa sedištem u Kraljevu.

Jedna od obaveznih tema je podnošenje izveštaja episkopa o radu u eparhijama. Nezaobilazna tačka biće stanje na Kosovu i Metohiji, ali i generalno stanje u društvu. Crkvena prosveta i osnivanje novog univerziteta Sveti Sava biće posebno obrađeni, a razmatraće se rad svih institucija koje funkcionišu uz blagoslov Sinoda i Sabora SPC.