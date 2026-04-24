Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve (SPC) počinje 13. maja, a molitveno sabranje najverovatnije će biti u Hramu Svetog Save. Jedna od glavnih tema, kako saznajemo, trebalo bi da se odnosi na status episkopa žičkog Justina, koji je pod suspenzijom, ali i episkopa britansko-irskog Nektarija!

Dan kasnije Sabor će se nastaviti u kripti posvećenoj Svetom knezu Lazaru. Postoji mogućnost da se crkveni velikodostojnici tokom zasedanja upute na Kosovo i Metohiju, ali o tome će se tek dogovarati.

Sabor SPC 2025. godine

- Jedna od obaveznih tema je podnošenje izveštaja episkopa o radu u eparhijama. Nezaobilazna tačka biće stanje na Kosovu i Metohiji, ali i generalno stanje u društvu, s obzirom na podele koje su prisutne. Crkvena prosveta i osnivanje novog univerziteta Sveti Sava biće posebno obrađeni, a razmatraće se rad svih institucija koje funkcionišu uz blagoslov Sinoda i Sabora SPC - navodi izvor Kurira.

Arhijereji će odlučivati i o statusu episkopa žičkog Justina, koga je Sinod SPC 18. februara razrešio dužnosti upravljanja eparhijom do redovnog zasedanja Sabora, uz pokretanje postupka za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti. Prema navodima Sinoda, odluka je doneta nakon kontrole materijalno-finansijskog poslovanja eparhije i utvrđenih nepravilnosti.

Episkop žički Justin

- Vladike će imati priliku da se o odluci Sinoda izjasne - da je odbiju ili prihvate. Sabor bi mogao da potvrdi, tj. usvoji, izveštaje komisije koja je utvrdila nepravilnosti u radu mitropolita žičkog Justina. Ukoliko dođe do toga, on bi bio trajno razrešen upravljanjem Eparhije žičke i postao bi umirovljeni mitropolit. U tom slučaju bio bi mu određen manastir u kom bi boravio. Ukoliko vladike ne usvoje izveštaj komisije, mitropolit Justin bi mogao dobiti premeštaj u drugu, manju eparhiju - otkriva naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da se Eparhija žička podeli na dve eparhije, jednu sa sedištem u Čačku i drugu sa sedištem u Kraljevu.

- Kao potencijalni episkopi novih eparhija koje bi bile formirane od Eparhije žičke pominju se vikarni episkop moravički Tihon i sadašnji administrator te eparhije mitropolit niški Arsenije. U tom slučaju bi se na zasedanju Sabora odredio ili administrator Eparhije niške ili bi se neko od arhimandrita ili postojećih vikarnih episkopa izabrao za mitropolita niškog - navodi izvor iz crkvenih krugova.

Episkop britansko-irski Nektarije

Naš izvor navodi da bi na zasedanju Sabora moglo biti reči i o situaciji u Britansko-irskoj episkopiji, gde sve veći broj vernika negoduje zbog ponašanja episkopa britansko-irskog Nektarija, koji je izabran na prošlom zasedanju Sabora: