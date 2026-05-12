U slučaju grmljavine postoji opasnost da određeni kućni aparati "nastradaju".

Iako nije neophodno da isključite sve elektronske uređaje u vašem domu i sedite mirno u mraku dok oluja ne prođe, postoje mere koje možete preduzeti da munje ne nanesu ozbiljnu štetu vama, vašem domu i uređajima koje posedujete.

Ne perite sudove i veš i ne kupajte se kada napolju grmi

Ovo je zaista valjan razlog da se odmorite od kućnih poslova, barem dok oluja ne prođe. Metalne cevi koje prenose vodu da različitih uređaja u vašem domu su odlični provodnici struje, zbog čega se preporučuje da se uzdržite od pranja sudova i veša, ali i tuširanja tokom grmljavine.

Ne koristite fiksni telefon

Skoro svako vreme je dobro vreme za ćaskanje telefonom, osim tokom grmljavine. Ako bi munja udarila u telefonski stub, to bi moglo da izazove električni udar koji bi telefonskim linijama stigao i do vas. Bežični i mobilni telefoni, s druge strane, bezbedni su za korišćenje kada je napolju grmljavina.

Koje elektornske uređaje treba isključiti iz struje u toku grmljavine?

Laptopovi, tableti i elektronski čitači su bezbedni za upotrebu u zatvorenom prostoru sve dok nisu priključeni na punjač. Preporučuje se da se svi veći i skuplji uređaji kao što su televizori, računari, mikrotalasne peći, i drugi slični uređaji isključe direktno iz utičnice.

Ne zaboravite na manje uređaje kao što su punjači za mobilne telefone i male kuhinjske aparate. Takođe, izbegavajte upotrebu telefona sa žičanom vezom tokom grmljavine, jer i oni mogu preneti strujni udar direktno do vas.