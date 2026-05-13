Slušaj vest

Vest o smrti sveštenika Bogdana, za čiji su se život nedeljama molili vernici, nakon što mu je brat u Hristu herojski donirao 60 odsto jetre, duboko je potresla javnost. Tuga je utoliko veća što je ovaj omiljeni duhovnik tešku bitku izgubio baš na dan svog rođenja.

Na društvenim mrežama od juče se nižu potresne poruke oproštaja.

Prijatelji, kolege sveštenici i brojni vernici u neverici su primili vest o smrti oca Bogdana. Svi oni koji su ga poznavali ističu njegovu blagost, posvećenost veri i osmeh koji ga nije napuštao ni u najtežim danima borbe.

- Preksinoć se u bolnici u Istanbulu, u svojoj 37. godini, upokojio u Gospodu služitelj Božiji, protojerej Bogdan Stjepanović, paroh bijeljinski. Rođen je 11. maja 1989. godine u Bijeljini, od oca Laze, sveštenika, i majke Slavice, rođene Tešmanović. Osnovnu školu završio je u Gornjem Dragaljevcu, a Srpsku pravoslavnu bogosloviju Svetog Save u Beogradu 2008. godine. Apsolvirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu „Sveti Vasilije Ostroški” u Foči - navodi se na Instagram stranici eparhija zvorničko-tuzlanske.

Foto: Kurir

Rukopoložen je u čin đakona 21. aprila 2011. godine, a 26. jula 2021. godine u čin sveštenika.

- Svoju svešteničku službu započeo je kao đakon pri hramu Svetog velikomučenika Georgija u Bijeljini, 1. maja 2011. godine. Od 2013. do 2021. godine obavljao je dužnost pomoćnika sekretara Eparhije zvorničko-tuzlanske i eparhijskog đakona. Nakon rukopoloženja u čin prezvitera 2021. godine, postavljen je za paroha pri bijeljinskom hramu Svetih apostola Petra i Pavla - navodi se.

Otac Bogdan ostaće upamćen kao izvrstan pojac, čiji je blagoljepni glas krasio bogosluženja širom Eparhije dok je službovao kao đakon. Posebno mesto u njegovom duhovnom i umetničkom nasleđu zauzima pesma „Od ognjenih jezika rođena”, za koju je tekst napisao tadašnji episkop, a danas mitropolit Fotije. Otac Bogdan je 2019. godine otpevao ovu prvu studijski snimljenu pesmu po tekstu mitropolita Fotija, koja je u međuvremenu postala svojevrsna himna i antologijsko ostvarenje savremene duhovne muzike.

- Protojerej Bogdan preminuo je 11. maja 2026. godine u bolnici u Istanbulu, gde se oporavljao nakon transplantacije jetre izvršene u martu ove godine. Podsećamo, sveštenik Darko Perić, paroh u Pilici kod Zvornika, darovao je deo svoje jetre kolegi Bogdanu, koji se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su zahtevali hitnu hiruršku intervenciju. Sa suprugom Jovanom imao je četiri kćeri: Hristinu, Teodoru, Mariju i Lidiju. O mestu i vremenu opela i sahrane javnost će biti naknadno obaveštena - navodi se i dodaje:

- Neka Gospod primi dušu sluge svoga Bogdana u Carstvo nebesko, gde nema bolesti, tuge ni uzdisaja, već blaženi život večni sa svima svetima.

Njegovi prijatelji navode da je imao anđeoski glas.