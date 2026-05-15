Iako je jutro u mnogim mestima obećavalo miran i sunčan prolećni dan, najnovije meteorološke karte pokazuju da je ovo zatišje pred ozbiljnu buru koja će zahvatiti celu zemlju.

Detaljna prognoza pokazuje da nas u narednim satima i danima čeka apsolutno sve – od ekstremno jakih pljuskova i grmljavine do naglog zahlađenja, kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Petak je počeo pretežno sunčano, ali to je samo privid mirnog vremena jer nas već u drugom delu dana očekuje promena.

Posle podne stiže naoblačenje koje će mestimično doneti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, dok će u Vojvodini i planinskim predelima povremeno duvati jak južni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura je od 4 do 13 stepeni, dok će najviša dnevna dostići od 22 do 26 stepeni. Međutim, za celu teritoriju Srbije uključen je "žuti" meteoalarm zbog grmljavine.

RHMZ je uključio "žuti" meteoalarm zbog mogućnosti na:

- Visok rizik od udara groma koji mogu biti opasni po život ljudi i životinja.

- Probleme u radu svih električnih uređaja i telekomunikacija.

- Opasnost od iniciranja požara usled atmosferskog pražnjenja.

- Moguću pojavu intenzivnih pljuskova, lokalnih bujica i jakih udara vetra koji mogu oštetiti imovinu.

"Oluja-gedon" – Grmljavina koja trese prozore i grad

U subotu nas čeka još nestabilnije i opasnije vreme. Tokom celog dana biće promenljivo, sa kišom i lokalnim pljuskovima. Pravi haos očekuje se u drugom delu dana, tačnije posle podne i uveče. Tada će, prema vremenskoj prognozi, doći do izraženih grmljavinskih procesa koji će doneti ogromnu količinu kiše za veoma kratko vreme, praćenu jakim vetrom i lokalnom pojavom grada.

Jutarnja temperatura biće od 7 do 14 stepeni, a maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni. Krajem dana vetar će skrenuti na severozapadni pravac.

Upozorenje na opasne pojave u subotu:

- Pojavu grada koji može naneti veliku štetu poljoprivredi i pokretnoj imovini.

- Izuzetno jake pljuskove sa količinom padavina većom od 10 litara po kvadratnom metru u periodu kraćem od 3 sata.

- Ozbiljne poteškoće u urbanim sredinama, naročito probleme sa kišnom kanalizacijom i kolektorima.

- Značajne probleme u saobraćaju i transportu zbog smanjene vidljivosti i vode na kolovozu.

"Vodeni zid" i temperaturni šok

Nedelja nam donosi potpuni preokret i naglo zahlađenje. Vreme će biti oblačno sa kišom, uz umeren i povremeno jak severozapadni vetar koji će dodatno pojačati osećaj hladnoće. U određenim delovima zemlje formiraće se pravi vodeni zid zbog ekstremnih padavina.

Posebno ugroženi okruzi su:

- Banatski okrug.

- Braničevski okrug.

- Borski okrug.

- Zaječarski okrug.

U ovim predelima očekuje se da padne više od 30 litara kiše po kvadratnom metru za 24 sata. Na snazi je prvi stepen upozorenja - "žuti" meteoalarm.

Temperature će drastično pasti – jutarnja će biti od 9 do 15 stepeni, dok će se maksimalna kretati od svega 13 do 18 stepeni.