BESPLATAN TEST: KOJE IT ZANIMANJE NAJVIŠE ODGOVARA VAŠEM TIPU LIČNOSTI

Istraživanja pokazuju da su zaposleni kojima posao omogućava da održavaju zdrav balans između radnih obaveza i slobodnog vremena zadovoljniji, produktivniji i srećniji.

Nažalost, danas su mnogi ljudi prosto primorani da biraju između velike zarade i uživanja u životu. Kako god da okrenu, čini im se da nešto uvek nedostaje i da je takvu situaciju nemoguće promeniti.

Međutim, odaćemo vam jednu tajnu: to uopšte ne mora da bude tako. Naime, postoji sektor koji vam omogućava da dobro zarađujete i istovremeno budete gospodar svog vremena:

Reč je o IT oblasti, koja konstantno beleži rast i pokazuje se otpornom na različite krize i ekonomske izazove.

Mnogi zaposleni IT-jevci, umesto sa stresom i gužvom u saobraćaju, jutra počinju u pidžami i uz kaficu, a kancelarija im je njihov topli dom ili neka egzotična destinacija. Uz sve to, njihove zarade su duplo veće od proseka i imaju mogućnost dodatnih prihoda putem frilensinga. Stoga, ukoliko i vi želite da raspolažete i novcem i vremenom, IT sektor bi mogao biti pravo mesto za vas.

Ipak, pre nego što se odlučite da zakoračite u ovaj sektor, trebalo bi da znate da je za sreću potrebno i da posao koji obavljamo odgovara našim interesovanjima. Ono što je dobro jeste da je IT oblast zaista raznovrsna i pruža mnogo mogućnosti, zbog čega skoro svako može da pronađe nešto što mu leži. A sada postoji brz i lak način da saznate u kom IT zanimanju će vaši talenti najpre potpuno doći do izražaja:

Uradite besplatan 7-minutni test koji su sastavili naši najuspešniji IT stručnjaci i saznajte koje IT zanimanje najviše odgovara vašem tipu ličnosti.

IT – mesto gde se vreme i novac međusobno ne isključuju

Zanimanja u IT sektoru uglavnom ne zahtevaju svakodnevni odlazak u kancelariju, a mnoga od njih omogućavaju i potpuni rad od kuće ili sa bilo koje svetske destinacije. Takođe, jedan od benefita koje poslodavci nude svojim zaposlenima jeste dobijanje dodatnih dana godišnjeg odmora i generalno više slobodnog vremena, a kako su IT poslovi uglavnom projekatskog tipa, to znači da mnogi IT-jevci sami biraju vreme u koje će obavljati svoje radne obaveze.

Reč je o industriji koja je više puta pokazala otpornost na krize i koja nastavlja da napreduje usled razvoja novih tehnologija. Tako implementacija veštačke inteligencije dovodi do stvaranja skoro nepostojećih radnih mesta. Na primer, već sada se vidi rast potražnje za stručnjacima za veštačku inteligenciju, stručnjacima za podatke, etičarima AI-ja i drugim specijalizovanim ulogama.

U skladu sa velikom potražnjom za IT stručnjacima su i njihove zarade. U Srbiji najviši prosek iznosi oko 284.000 dinara mesečno, a mnogi IT-jevci budžet dopunjuju radeći kao frilenseri za klijente širom sveta. To znači da zaposleni u ovoj oblasti zaista ne brinu o novcu, već energiju mogu da upotrebe za planiranje svog slobodnog vremena.

Stoga, ukoliko i vi želite da pobegnete od modernih okova, poznatijih kao posao od 9 do 17 časova, neretko i sa dosta izazovnijim smenama, i da više ne brinete o novcu, IT sektor bi mogao biti pravi izbor za vas.

Nađite oblast koja vas ispunjava

Iako nam je novac svima važan, sve više ljudi vrednuje svoje slobodno vreme i ispunjenost poslom koji obavlja. Kao što ste videli, u IT oblasti nećete morati da pravite kompromis između zarade i onoga što volite, jer ona nudi veliki broj dobro plaćenih pozicija, od kojih su neke idealne za zaljubljenike u tehnologiju, druge su kao stvorene za kreativce, dok su za treće potrebne i određene poslovne veštine.

Kako bi se što pre pronašli u ovoj dinamičnoj oblasti i uštedeli vreme prilikom izbora zanimanja, stručnjaci sa ITAcademy kreirali su specijalno za vas, po ugledu na slične testove u svetu, jedinstveni upitnik koji će vam otkriti koje IT zanimanje najviše odgovara vašem tipu ličnosti, odnosno vašim željama i afinitetima.

Za unošenje odgovora neće vam biti potrebno više od 7 minuta, a za najviše 24 časa dobićete detaljnu stručnu procenu i savete u kojoj oblasti da započnete svoje IT putovanje.

Za usvajanje znanja na ITAcademy potrebno vam je manje od godinu dana

Zahvaljujući posebnom konceptu učenja pod nazivom „Arhitektura saznanja”, sa fokusom na realni rad i pripremu za sticanje prestižnih međunarodnih sertifikata kao što su Cambridge, Microsoft, Oracle, Autodesk, Adobe i Google, za manje od godinu dana školovanja na ITAcademy, u učionici ili od kuće, bićete spremni da konkurišete za svoj posao iz snova.

Gledati svoju decu kako rastu, družiti se sa prijateljima, putovati po svetu, upoznavati različite kulture i uživati na egzotičnim destinacijama a pritom ne brinuti o novcu – ideal je i nedostižni san mnogih. Ali, u vašem slučaju to ne mora da bude tako. IT oblast vam pruža slobodu da upravljate svojim vremenom i da ne brinete o svojoj egzistenciji.

Vaša sloboda nema cenu, zato što pre uradite ovaj besplatan test.

