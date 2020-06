UŽIVO OBRAĆANJE VUČIĆA Pobedili smo STRAHOVITO I UBEDLJIVO, preko 2 MILIONA glasova! Srbija nam je dala i SRCE I RAZUM!

Podsetimo, SNS je osvojila preko 62.5 odsto na osnovu 43.7 odsto obrađenog uzorka.

Vučić proglašava pobedu!

Neverovatna pobeda sa preko 2 MILIONA glasova!

- U politici sam dugo, ali ovakav trenutak nikad nisam doživeo. Večeras smo dobili najveće poverenje građana u uslovima kada je to malo ko verovao. Dobili smo više od 2 miliona glasova, rekao je predsednik.

- Pobedili smo strahovito ubedljivo i tamo gde nikad nismo pobeđivali. Pobedili smo od Čikaga do Beča, Moskve, sa čak 57 odsto, a u Sočiju sa neverovatnih 95 odsto, rekao je Vučić, dok aplauzi nisu prestajali.

- Znaju ljudi koliko je važno da budemo ujedinjeni kad je najpotrebnije i hvala za ovoliku izlaznost i podršku. Ostaje da OEBS prebroji glasovena Kosovu, al ja se nadam da ćemo dobiti preko 80 odsto.

- Uprkos stalnim pokušajima mnogih da sabotiraju izbore, srećan sam što je narod video da je budućnost Srbije najvažnija i hoću da se zahvalim svim ljudima koji su uprkos ovim pretnjama imali dovoljno hrabrosti i nade da izađu na izbore i daju svoj glas, rekao je Vučić.

Imamo novi cilj!

- Čestitam svima, ono što je za nas važno, to je da ovakvo poverenje naroda dobijete za ogroman rad i trud i rezultate za koje su su mnogi podsmevali. I dok su se oni podsmevali, narod se inatio. Ovo nam znači jer narod trađi i od nas da se menjamo, da budemo bolji nego do sad i da svaki napor bude još veči, da bi rezultati bili još bolji. Rekli smo narodu da će prosečne plate biti 950 evra do 2025. Sad imamo još jedan cilj - da izgradimo Srbiju i da se merimo sa najrazvijenijim zemljama sveta!

- Tajna uspeha je u planu i programu, u onome što radite, što činite, a ne u onome koliko ste uspešni u kritici, rekao je Vučić, obraćajući se mladim ljudima u stranci.

- Pretpostavljam da smo pobedili na svim mestima, ali neću da vidim bahatost i aroganciju, rekao je Vučić prisutnima, dok aplauz u sali nije prestajao.

- Ovolika podrška našoj listi je dodatno opterećenje. Napravili smo da Srbija ima najveći rast, a to od nas kao najozbiljnije stranke i očekuje. Hvala i ženama, koje su najviše glasale, jer one najbolje znaju šta je sigurnost i stabilnost.

Srbija nam je dala srce i razum!

- Nikada Srbija nije dala svoje srce i razum kao što ga je sada dala nama! To je za nas i mene lično teret od 1000 kilograma i ne ljutite se ako pogrešimo, ali obećavam da ću se zajedno sa svim ovim ljudima boriti svim svojim srcem i svim svojim znanjem za Srbiju! Živela Srbija!

