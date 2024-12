Napisao je hiljade pesama koje su hitovi od Vardara do Triglava. Više od 40 godina član je grupe Magazin, u koju je došao na određeno vreme, a tu ostao ceo život. Od hotelskog benda postali su velike zvezde. Želeo je da postane filmski reditelj i da bude deo čuvene Praške škole. Međutim, zaljubio se u svoju suprugu Vjekoslavu...

Najteže pitanje za čoveka od 63 godine je čega se prvog seća u životu. Verovatno je to moje srećno detinjstvo i jedno neopterećeno odrastanje sina jedinca. Nisam imao brata, a ni sestru, pa su roditelji bili potpuno posvećeni meni. A kad je neko posvećen tebi, to znači da moraš ići u puno škola.

Prvi put došao u Beograd kao dete Foto: Zorana Jevtić

Učio sam sve i svašta. Prvo su me uvalili u muzičku školu, a na kraju sam išao u tri srednje škole paralelno, verovali ili ne. U Jugoslaviji se to zvalo usmereno obrazovanje. Ne znam da li se mladi toga sećaju. Morao sam da biram između metalostrugara za rad u splitskom brodogradilištu ili da krenem u srednju muzičku. Odabrao sam da idem u muzičku. Bilo nas je samo petoro u odeljenju, pa smo pripojeni umetničkoj školi. Učio sam slikarstvo i vajarstvo. Crtao sam kao mlađi stripove i radio animirane filmove. Bio sam prvak u Hrvatskoj i Jugoslaviji u njihovom pravljenju. Zadatak je bio da na osnovu snimljenih materijala od pet minuta izmontiram smislenu celinu. Bile su to moje prve posete Beogradu. Išao sam tada u neki sedmi razred osnovne škole. I danas je ostala ta ljubav i zato režiram sve spotove Magazina.

Kako sam počeo



Moja želja je bila da upišem režiju u Pragu, ali sam upoznao Vjekoslavu i odlučio da studiram pravo u Splitu. I ona je zbog mene upisala isti fakultet, a ne književnost u Zagrebu. Ubrzo se desio hit "Kokolo" i bilo je gotovo. Nisam osnivač grupe Magazin, ali sam napisao gotovo sve pesme. Oni su dugo bili poznati hotelski bend, a ja sam želeo da budemo autorski. Počeo sam da pišem pesme da bih tu i ostao. U grupu sam stigao kao zamena na godinu dana i nisam želeo da postanem tehnološki višak. Imao sam 19 godina i tek sam završio srednju muzičku. Muka mi je bilo više vežbanja klavira i škole. Prvi put sam se tu sreo s pop muzikom. Bili su tada aktuelni Bi Džiz. I počeo sam da skidam te harmonije. Prvo smo se zvali Mladi batali, pa Dalmatinski magazin.

Sve pevačice grupe Magazin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić



Nikad nisam voleo sviranje koncerata i putovanja. Smatrao sam da je to gubljenje vremena. Devedesetih sam odlučio da dođe neko umesto mene u grupu i svira. Magazin je ostao inkubator tih velikih karijera od Danijele Martinović, Jelene Rozge do Petra Graša. Grašo je došao da mene zameni u bendu, a danas mi je zet. Njega je posle zamenio moj sin Ivan. Danas ponekad i ja sviram, ali samo velike koncerte.

O pevačicama



Nastanak Magazina vezujem za dolazak u grupu Ljiljane Nikolovske i pesmu "Kokolo". To je prvo što je i Ljilja ikada snimila u životu. Ona je otišla iz benda jer je želela da se uda i odseli. Imali smo već spremnu njenu zamenu. Magazin i dalje ljudi najviše vezuju za Jelenu Rozgu. Provela je deset godina u bendu. I danas peva na svojim koncertima i hitove Magazina. Naravno da stariji navijaju za Ljilju. Ona je ušla u istoriju s pesmama "Piši mi", "Put putujem", "Tamara"... I danas ljudi uživaju da ih pevaju. Svaka pevačica je zaslužna što je bend opstao tolike godine.



Danijela Martinović je u bend došla u osetljivo vreme, kad je bio rat. Posle nastupa na Evroviziji s pesmom "Nostalgija" došlo je vreme za rastanak. Napravili smo joj solo karijeru, ali doveli i Rozgu u bend. Posle je došla Ivana Kovač, a onda i Andrea. Ona je ostala najduže u grupi, čak 13 godina. Nova pevačica Lorena je imala vatreno krštenje baš nedavno u Beogradu, na jednoj privatnoj zabavi. Poslednjih godina smo svirali u Sloveniji i Hrvatskoj, ali sada se vraćamo na velika vrata. Želim da se za koju godinu obeleži pola veka benda. Lorena je jedna nova adrenalinska injekcija. Objektivno, mislio sam da je zadnja pevačica Andrea. Novo lice primetio sam kao član žirija u jednom šou-programu. Mislio sam da Lorena ima 25 godina, a bilo joj je tek 16. Njen glas je nešto posebno. Odmah su je poredili s Doris Dragović. Sada ćemo izbaciti i pesmu na engleskom jeziku. Ona može otpevati sve što poželim.

Nova muzika



Da danas počinjem karijeru, verovatno bih pisao rep i trep muziku. U pop muzici okvir vam je ljubav. Kako bih bio slobodniji u izrazu, nastao je bend Madre Badeša. Čuli ste novu pesmu Bebi Lazanje o bulingu u školama... Mogu i ja to da pevam, ali ne ide za Magazin.

Ukradena pobeda



Na Evroviziji sam bio šest puta. Godine 1999. bilo je sve spremno za pobedu Doris Dragović. I onda su dva dana pred finale pokušali da nas diskvalifikuju, jer se na traci čuju muški vokali. A ti muški vokali su bili sintisajzeri. Ostavili su nas u takmičenju. Bio bi skandal da su nas izbacili. Doris je bila apsolutni favorit za pobedu. Ljudi u publici su nosili perike i bili obučeni kao ona. Nisam te godine imao dilemu da li pobeđujemo ili ne. Milenijumska Evrovizija je morala biti u Švedskoj, Skandinavci su se odlučili da se ujedine. Morala je da pobedi Švedska. Nisam te godine pobedio na Evroviziji, ali mi je to učešće otvorilo vrata svetske karijere.

Doris Dragović Foto: Dragan Kadić

Uspeh u Kini



Moja muzika izvođena je na Olimpijskim igrama, ali je korišćena i u filmovima kao što je ostvarenje Hita Ledžera "Kazanova". Iako je unutra Vivaldi, drago mi je da je moja muzika korišćena za trejler. Naš izvođač Maksim Mrvica apsolutno je najveća zvezda u Kini. Radili smo otvaranje Spring gala šoua, a to je, posle kineske Nove godine, najveći šou na svetu, a otvorio ga je Mrvica. Možda uspe čak i da bude i jedini izvođač stranac koji je dva puta tu nastupio.

Saradnja sa Skorsezeom



Veliki uspeh sam napravio s grupom Bond. Jedan uspeh u svetu, i tebi su sva vrata otvorena. Prvi album Bonda mi je otvorio mogućnost rada na filmu "Aleksandar Makedonski". Skorseze je trebalo to da radi. "Univerzal" je bio vlasnik prava na film i prava na grupu Bond. Poslali su mu tu numeru - "Alexander The Great". On je rekao: "To je tačno to što mi treba, sviđa mi se." Skorseze je veliki poznavalac muzike. Snimanje je bilo otkazano. Posle je prava preuzela druga kompanija i nije došlo do naše saradnje. Na kraju je to snimio Oliver Stoun za "Vorner bros".

Propala mu saradnja sa Skorsezeom Foto: EPA Nina Prommer

London



Žalim što 2000. nisam prihvatio ponudu da se s porodicom preselim u London. Mislio sam da tamo neću biti srećan. Druga kočnica su bile karijere više od 20 izvođača o kojima smo vodili računa. Shvatio sam da nema ko da im piše pesme. Nije bilo autora mog "toucha". Ja razmišljam strateški i dugoročno, zbog čega sa svim svojim izvođačima imam gotovo familijarne odnose koji traju 20-30 godina. To je retkost i u svetskim okvirima. Moram još nešto da ti priznam. Mnogo su lakši za saradnju stranci od naših umetnika s Balkana.

Crkvena muzika



Za vreme korone sam otkrio i mise kao formu. Čudi me da toga nema u pravoslavlju, već samo kod nas katolika. Od misa su živeli svi autori u srednjem veku. Mogao si tada da preživiš kao dvorski kompozitor ili da sviraš orgulje u crkvi. Probao sam tada da napravim misu. Hteo sam valjda da se dopadnem i bogu (smeh)! Nije to strah od smrti, nego očaj. Svaki život je lep. Sada radim više nego ikad bežeći od smrti. Počeo sam i ja da se pitam kuda sve ovo vodi. Posebno kad radiš u čudesnom svetu kao što je estrada. Probudio sam se tri ili četiri puta i rekao: "Teraj sve u pi*du materinu!" Prvi put sam pukao krajem devedesetih. Izbacio sam više od 100 pesama godišnje. Upao sam u neku vrstu depresije. Pesma "Marija Magdalena" Doris Dragović me je vratila u život. Posle sam upao u hiperprodukciju instrumentalne muzike. Mnogo je lakše nju pisati jer nema teksta.

Moja baza je porodica



Imam dvoje dece, Hanu i Ivana. Hana mi podarila dvoje unučića. Danas u sebi vodim demonsku borbu - gledati unuke kako rastu ili raditi i dalje. Unuka od dve godine je veoma talentovana. Ide na opere i u pozorište. Unuk ima tek dva meseca. Nadam se da će biti jedini normalan u familiji (smeh)!

Tonči i njegova Vjekoslava Foto: Damir Dervišagić



Ivan ima 36 godina. Čekao sam da doktorira autorska prava. Piše pesme i pomaže oko engleskog jezika. Na mamu je povukao književni gen. Živi uglavnom u Zagrebu jer ide na silne sastanke na koje ja ne stižem.



Oaza nam je na Krku. Više nam to prija nego da budemo u kući na plaži u Splitu. Nisam veliki navijač Hajduka. Voleo bih da osvoje titulu u fudbalu. Napravio sam u jednom selu na Krku i kuću od temelja po svojoj meri. Želim da tamo sagradim i muzički studio. Krk ima aerodrom, a za sat vremena sam u Zagrebu. Vjekoslava, ćerka i Petar su u Splitu.

Smisao u veri



Danas mi je vodilja u životu vera. Našao sam smisao i mir. Da sam osetio boga ranije, verovatno bih se zaredio (postao sveštenik op. aut.). Boga sam osvestio sa 40 godina. Sve što sam naumio sam do tada postigao. Počeo sam da se bavim biznisom iz dosade. Pisanje pesama mi je dojadilo. Međutim, dobio sam nekoliko šamara u životu da treba da pišem muziku. Ko zna šta bi bilo da sam otišao u Los Anđeles 2002. godine. Propao mi je potpisan ugovor. Opalili su me mokrim peškirom po glavi. Ko zna zašto je to dobro.

Život